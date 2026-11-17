Original-Research: Delticom AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Delticom AG
Q3: Ergebnissprung bei stabilem Umsatzniveau
Delticom hat die Q3-Mitteilung veröffentlicht und die Prognose für 2026 bestätigt.
Umsatz bei rückläufigem Volumen weitgehend stabil: In Q3 sank das Bruttowarenvolumen um 5,1% yoy. Der Umsatz lag mit 104,0 Mio. EUR (-2,3% yoy) dagegen nur leicht unter dem Vorjahr. Laut Tyres Europe lag der Absatz der Industrie infolge eines weiteren Rückgangs der Fahrleistung im dritten Quartal leicht unter dem Vorjahr (Q3: -1%; 9M: +1%). Delticom berichtete zudem von einem im Vergleich zum Vorjahr...
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