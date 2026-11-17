Original-Research: Delticom AG - von Montega AG



17.11.2026 / 17:30 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.11.2026 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Q3: Ergebnissprung bei stabilem Umsatzniveau



Delticom hat die Q3-Mitteilung veröffentlicht und die Prognose für 2026 bestätigt.



Umsatz bei rückläufigem Volumen weitgehend stabil: In Q3 sank das Bruttowarenvolumen um 5,1% yoy. Der Umsatz lag mit 104,0 Mio. EUR (-2,3% yoy) dagegen nur leicht unter dem Vorjahr. Laut Tyres Europe lag der Absatz der Industrie infolge eines weiteren Rückgangs der Fahrleistung im dritten Quartal leicht unter dem Vorjahr (Q3: -1%; 9M: +1%). Delticom berichtete zudem von einem im Vergleich zum Vorjahr...



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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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