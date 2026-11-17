Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE
Robustes Q3-Ergebnis führt zur Anhebung der Guidance
UZIN UTZ hat am 13.11. den Q3-Bericht vorgelegt. Angesichts der weiterhin gezeigten Resilienz wurde die Guidance umsatzseitig bestätigt und ergebnisseitig angehoben.
[Tabelle]
Wachstum im Zielkorridor: In Q3 setzte UZIN UTZ die starke Topline-Entwicklung des ersten Halbjahres fort und konnte von einer hohen Vorjahresbasis (Q3/25: +10,1% yoy) den Konzernumsatz um 9,5% yoy auf 142,1 Mio. EUR steigern. Wir gehen von einem...
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Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
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