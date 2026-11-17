Berlin (ots) -Neue Partnerschaft verbindet Unternehmensnetzwerke mit offener Testinfrastruktur und eröffnet KMU und Start-ups neue Möglichkeiten für Entwicklung, Erprobung und Technologietransfer.Der Digitalverband SIBB und das Innovationscluster 5G BERLIN bündeln ihre Kompetenzen, um leistungsfähige, sichere und resiliente Mobilfunk- und Kommunikationstechnologien voranzutreiben. Gemeinsam wollen sie Unternehmen, Technologieanbieter und Forschungseinrichtungen vernetzen und innovative Lösungen für die vernetzte Industrie, digitale Infrastrukturen und zukünftige Kommunikationsnetze schneller in die praktische Anwendung bringen.Dafür verbinden die Partner das branchenübergreifende Unternehmensnetzwerk des SIBB mit der offenen Test- und Innovationsinfrastruktur von 5G BERLIN. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Startups erhalten dadurch Zugang zu Erprobungsmöglichkeiten, technologischem Know-how und potenziellen Kooperationspartnern.Gemeinsam entwickeln, testen und umsetzenIm Mittelpunkt der Kooperation stehen konkrete Anforderungen aus der Wirtschaft. In thematischen Arbeitsgruppen sollen Unternehmen ihre Herausforderungen einbringen und gemeinsam mit Technologie-anbietern und Forschungspartnern Lösungsansätze entwickeln. Diese können anschließend in der Testinfrastruktur erprobt, weiterentwickelt und für den praktischen Einsatz vorbereitet werden.So sollen Demonstratoren, Pilotanwendungen und gemeinsame Innovationsprojekte entstehen, die den Weg von der technologischen Entwicklung bis zur Markteinführung verkürzen. Gleichzeitig erleichtert die Zusammenarbeit Unternehmen den Zugang zu modernen Kommunikationstechnologien und fördert den direkten Austausch zwischen Anwendern, Technologieanbietern und Forschungspartnern."Digitale Souveränität ist eines der SIBB Kernthemen und steht im Einklang mit unserer Charta für eine lebenswerte digitale Zukunft. Hierfür brauchen wir das Zusammenspiel von Sicherheit, Wechselfähigkeit und Resilienz. Genau hier setzen wir mit der Kooperation an, um zukunftsorientierte Kommunikationsnetze in Unternehmen zu ermöglichen", sagt Sinan Arslan, Geschäftsführer des SIBB e.V."Leistungsfähige und resiliente Kommunikationsinfrastrukturen sind eine zentrale Voraussetzung für die digitale Transformation von Industrie und Gesellschaft. Unser Testbed bietet insbesondere KMU und Start-ups die Möglichkeit, neue Technologien unter realistischen Bedingungen zu erproben, innovative Anwendungen zu entwickeln und gemeinsam mit Partnern für den praktischen Einsatz weiter-zuentwickeln", erklärt Dr. Martin Kasparick, Vorstand von 5G BERLIN e. V.Prof. Dr.-Ing. Slawomir Stanczak, Bereichsleiter Kommunikation und Netze am Fraunhofer HHI und Professor an der TU Berlin, ergänzt: "Durch die Kooperation mit dem SIBB bringen wir technologische Innovationen noch näher an die konkreten Bedarfe der Wirtschaft und schaffen neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Technologietransfer."Berlin als Innovationsstandort stärkenMit der Kooperation wollen SIBB und 5G BERLIN den Austausch zwischen Wirtschaft, Technologieanbietern und Forschungseinrichtungen intensivieren und neue Innovations- und Transferprojekte anstoßen. Gleichzeitig stärken sie Berlin und Brandenburg als Standort für zukunftsfähige Kommunikationssysteme, digitale Anwendungen und industrielle Innovationen.Die Zusammenarbeit soll dazu beitragen, neue Technologien schneller in die wirtschaftliche Nutzung zu überführen und die regionale Innovationskraft im Bereich digitaler Infrastrukturen und zukünftiger Kommunikationsnetze auszubauen.Interessierte Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen können sich mit konkreten Anwendungsideen, Testbedarfen oder Projektvorschlägen an die Partner wenden.Ansprechpartnerin ist Dr. Hanna Theuer: hanna.theuer@5g-berlin.org.Über 5G BERLIN e. V.5G BERLIN befindet sich derzeit in einer strategischen Weiterentwicklung und wird ab Januar 2027 unter dem Namen xG-ALOE auftreten. Das Innovationscluster entwickelt sich damit zu einer Plattform für Mobilfunk- und Kommunikationstechnologien der nächsten Generation und stärkt offene Innovationsökosysteme für Anwendungen in Industrie, Wirtschaft und öffentlicher Infrastruktur.Auf seinem Testfeld in Berlin können sie Mobilfunktechnologien und Anwendungen gemeinsam erproben und weiterentwickeln. Zu den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem die Fraunhofer-Gesellschaft und EANTC.www.5G-berlin.deÜber den SIBB e. V.Der SIBB e. V. ist seit 35 Jahren der Verband der digitalen Wirtschaft in Berlin und Brandenburg. Rund 200 Mitglieder mit über 10.500 Beschäftigten stehen für technologischen Fortschritt und engagieren sich für eine lebenswerte digitale Zukunft. Bereits seit 1992 vernetzt der Verband Tech-Unternehmen, Startups und Forschung, fördert Innovationen und begleitet Gründerinnen und Gründer.www.sibb.dePressekontakt:SIBB // Digitalverband Berlin-BrandenburgClemens GladeKommunikation & PRTel. +49 171 8387225clemens@sibb.dewww.sibb.dewww.linkedin.com/company/sibbBerlin Office: Friedrichstr. 68, Mindspace im Quartier 205, 10117 BerlinBrandenburg Office: Konrad-Zuse-Ring 12b, 14469 PotsdamOriginal-Content von: SIBB Digitalverband Berlin Brandenburg e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182408/6392614