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Wenn Donald Trump und Xi Jinping diese Woche in China zusammentreffen, steht weit mehr auf dem Spiel als die nächste Runde im Handelsstreit zwischen Washington und Peking. Technologie, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und der Zugang zu strategisch wichtigen Materialien sind längst zu zentralen Fragen der Weltwirtschaft geworden.

Beim APEC-Gipfel in Shenzhen vom 18. bis 19. November wird zudem ein historisches Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet. Während die Staatschefs über geopolitische Fragen beraten, kämpfen Unternehmen um ihre Position in den industriellen Lieferketten der Zukunft.

Besonders interessant ist dabei ein Werkstoff, der bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält als Seltene Erden oder Lithium: Graphen. Das australische Unternehmen First Graphene baut derzeit Geschäftsbeziehungen in China, Europa und den USA aus - und könnte damit von der zunehmenden industriellen Nachfrage nach leistungsfähigeren Materialien profitieren.

China und die USA: Technologie wird zur strategischen Frage

China ist nicht nur ein bedeutender Produzent kritischer Rohstoffe, sondern auch einer der größten Industriestandorte der Welt. Die USA wiederum setzen verstärkt auf technologische Wettbewerbsfähigkeit und die Absicherung strategischer Lieferketten.

Die Gespräche zwischen Trump und Xi dürften zunächst auf die Stabilisierung ihrer Handelsbeziehungen abzielen. Ein umfassender Durchbruch gilt unter Beobachtern als keineswegs sicher.

Für Unternehmen entsteht dadurch eine komplexe Situation. Einerseits bleibt China aufgrund seiner enormen industriellen Produktionskapazitäten ein attraktiver Absatzmarkt. Andererseits gewinnen die geografische Diversifizierung und der Zugang zu unterschiedlichen Märkten an Bedeutung.

Graphen könnte in diesem Umfeld eine interessante Rolle spielen. Der aus Kohlenstoff bestehende Werkstoff lässt sich in geringen Mengen verschiedenen industriellen Materialien zusetzen, um beispielsweise Festigkeit, Haltbarkeit und elektrische Leitfähigkeit zu verbessern.

2,3 Milliarden Tonnen Zement: Warum China für Graphen interessant ist

First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) hat im Juli 2026 eine Absichtserklärung mit dem chinesischen Unternehmen The Sixth Element unterzeichnet.

Ziel ist der Vertrieb des Graphenzusatzes PureGRAPH CEM in China. Nach Angaben von First Graphene produziert das Land jährlich mehr als 2,3 Milliarden Tonnen Zement und verfügt damit über den weltweit größten Zementmarkt.

Besonders bemerkenswert sind die vorgesehenen Entwicklungsmöglichkeiten der Zusammenarbeit.

Nach dem Verkauf von 200 Tonnen PureGRAPH CEM sollen Verhandlungen über eine gemeinsame Produktionsanlage oder eine Lizenzvereinbarung in China aufgenommen werden. Bei 500 Tonnen verkaufter Produkte ist laut der vereinbarten Struktur die Umsetzung einer entsprechenden lokalen Fertigung vorgesehen.

Damit geht die strategische Perspektive über einen klassischen Vertriebsvertrag hinaus. Eine lokale Produktion könnte künftig den Zugang zu chinesischen Industriekunden erleichtern.

Allerdings handelt es sich bislang um eine Absichtserklärung mit definierten kommerziellen Voraussetzungen. Die genannten Verkaufsmengen und eine lokale Produktionsanlage sind noch keine realisierten Ergebnisse.

Europa zeigt, dass Graphen bereits industriell funktioniert

Während China enormes Absatzpotenzial bietet, hat First Graphene in Großbritannien bereits konkrete industrielle Fortschritte erzielt.

Gemeinsam mit dem britischen Baustoffhersteller Breedon wurde ein graphenverstärkter Zement entwickelt. Bei einem industriellen Produktionslauf konnten nach Unternehmensangaben CO2-Emissionen um bis zu 20% reduziert werden.

Die Technologie ist inzwischen über Breedon in Großbritannien kommerziell verfügbar. Dies bestätigte First-Graphene-Chef Michael Bell im November.

Der europäische Markt ist besonders interessant, weil die Zementindustrie unter erheblichem Druck steht, ihre Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Qualität ihrer Baustoffe sicherzustellen.

First Graphene arbeitet darüber hinaus an Anwendungen und Tests in weiteren europäischen Ländern. Damit entsteht eine mögliche Brücke zwischen einer bereits kommerziell verfügbaren Technologie und zusätzlichen industriellen Absatzmärkten.

USA: Neue Anwendungen jenseits der Bauindustrie

Auch in den Vereinigten Staaten baut First Graphene seine Präsenz aus.

Durch die Übernahme von Produktlinien und Technologien des amerikanischen Unternehmens MITO Material Solutions im Juni 2026 erweiterte der Konzern sein Angebot an graphenbasierten Materialien für Kunststoffe und Verbundwerkstoffe.

Im Oktober meldete First Graphene zudem einen ersten Produktionsauftrag des US-Schuhherstellers Flux Footwear. Graphen soll dort die Abriebfestigkeit und Haltbarkeit von Schuhsohlen verbessern.

Die Anwendungen zeigen, dass Graphen nicht auf die Bauindustrie beschränkt ist. Potenzielle Einsatzgebiete reichen von Sportartikeln über Automobilkomponenten bis zu industriellen Beschichtungen.

Für First Graphene bedeutet dies eine breitere kommerzielle Basis. Entscheidend bleibt allerdings, wie schnell erste Produktionsaufträge in größere wiederkehrende Umsätze übergehen.

Fazit

Der bevorstehende APEC-Gipfel verdeutlicht, wie eng internationale Handelsbeziehungen, Technologie und industrielle Wettbewerbsfähigkeit miteinander verbunden sind.

Für First Graphene liegt die Chance nicht in einem unmittelbaren Ergebnis der Gespräche zwischen Trump und Xi. Interessanter ist vielmehr die Positionierung des Unternehmens in drei bedeutenden Industriemärkten.

In China eröffnet die Zusammenarbeit mit Sixth Element Zugang zu einem enormen Zementmarkt. In Europa hat First Graphene mit Breedon bereits die kommerzielle Verfügbarkeit eines Graphenzusatzes erreicht. In den USA entstehen zusätzliche Anwendungen für industrielle Materialien.

Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von bis zu 100 Tonnen Graphen jährlich. Die tatsächlichen Verkaufsvolumina liegen bislang deutlich darunter. Im Septemberquartal 2026 erzielte First Graphene kombinierte Einnahmen von rund 201.000 australischen Dollar.

Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob neue Vertriebsvereinbarungen und industrielle Anwendungen zu größeren, wiederkehrenden Aufträgen führen. Auch der weitere Ausbau der chinesischen Zusammenarbeit verdient Aufmerksamkeit.

Während die großen Wirtschaftsmächte über die Regeln des Welthandels verhandeln, könnte sich für spezialisierte Materialtechnologieunternehmen eine interessante Gelegenheit entwickeln: ihre Produkte gleichzeitig in mehreren der wichtigsten Industriemärkte der Welt zu etablieren.

Quellen:

Reuters: China says Xi-Putin-Trump meeting has groundbreaking significance, 16. November 2026.

https://www.reuters.com/world/china/china-says-xi-putin-trump-meeting-has-groundbreaking-significance-2026-11-16/

Associated Press: Trump, Xi and Putin plan unprecedented joint meeting on APEC sidelines, November 2026.

https://apnews.com/article/5fe92253ef38100bae913834a9b74d72

First Graphene Limited: FGR to launch PureGRAPH CEM into China, 6. Juli 2026.

https://www.prnewswire.com/news-releases/fgr-to-launch-puregraph-cem-into-china-302817869.html

First Graphene Limited: Quarterly Activities Report, September 2026.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/9a78ac69-f35.pdf

EUBizNews: First Graphene CEO confirms graphene cement additive is now commercially available in UK, 11. November 2026.

https://www.eubiznews.com/article/first-graphene-ceo-confirms-graphene-cement-additive-is-now-commercially-available-in-uk

Mining.com.au: First Graphene takes graphene mainstream, 9. November 2026.

https://mining.com.au/first-graphene-takes-graphene-mainstream/

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