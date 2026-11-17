NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten über interne Kontrollen des Finanzinstituts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die in den verschiedenen Artikeln angesprochenen Themen seien sehr breit gefächert, bezögen sich aber auf vergangene Probleme, die weitgehend gelöst seien, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er halte die Probleme aus finanzieller Sicht für beherrschbar und berücksichtige daher in seinen Prognosen keine zusätzlichen Rückstellungen./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:47 / GMT



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