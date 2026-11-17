Bei der Eröffnungsveranstaltung treten Führungskräfte von Tata Consumer Products und Sun Pharma auf und unterstreichen Indiens wachsende Rolle bei der globalen Innovation in der Lieferkette

Kinaxis Inc. (TSX: KXS) ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Planung und Koordination von Lieferketten, eröffnete heute in Mumbai seine erste "Kinexions India"-Konferenz und unterstrich damit die wachsende Präsenz des Unternehmens in Indien sowie die Bedeutung des Landes für seine globalen Innovations- und Kundenbelieferungsaktivitäten.

Mit Teams in Chennai und Bangalore, die die Bereiche Produktentwicklung, Technik, Professional Services und Kundenerfolg unterstützen, spielt Indien eine wichtige Rolle in den globalen Aktivitäten von Kinaxis. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung in Indien und stärkt damit seine technischen und innovativen Kompetenzen, um die nächste Generation von KI- und Lieferkettenkoordinierungstechnologien voranzutreiben.

"Indien spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wir Innovationen vorantreiben und Kunden weltweit unterstützen", sagte Razat Gaurav, CEO von Kinaxis. "Die erstmalige Ausrichtung der Kinexions hier spiegelt sowohl die Stärke des indischen Technologie-Ökosystems wider als auch die wachsende Rolle, die indische Unternehmen bei der Gestaltung globaler Lieferketten spielen. Wir freuen uns darauf, Kunden und Partner zusammenzubringen, um auszutauschen, wie sie neue Technologien und Ansätze in die Praxis umsetzen."

Führende indische Unternehmen auf der Bühne

Das zweitägige Programm umfasst Keynotes von Kunden aus zwei der führenden indischen Unternehmen:

Tata Consumer Products: Sunil D'Souza, Managing Director und CEO, wird erläutern, wie das Unternehmen die Leistung der Lieferkette angesichts von Instant-Commerce und hyperlokaler Nachfrage neu überdenkt, und dabei KI-gestützte Bedarfserkennung sowie schnellere Entscheidungen zur Verbesserung der Produktverfügbarkeit beleuchten.

Sunil D'Souza, Managing Director und CEO, wird erläutern, wie das Unternehmen die Leistung der Lieferkette angesichts von Instant-Commerce und hyperlokaler Nachfrage neu überdenkt, und dabei KI-gestützte Bedarfserkennung sowie schnellere Entscheidungen zur Verbesserung der Produktverfügbarkeit beleuchten. Sun Pharma: Sreenivas Rao Nandigam, Senior Vice President und Leiter der globalen Lieferkette, wird erläutern, wie das Unternehmen Planungsintelligenz mit den Bestellprozessen der Vertriebspartner und operativen Arbeitsabläufen verknüpft, um Nachfrageschwankungen zu bewältigen, den Nachschub zu verbessern und die Effizienz des Betriebskapitals zu steigern.

Sreenivas Rao Nandigam, Senior Vice President und Leiter der globalen Lieferkette, wird erläutern, wie das Unternehmen Planungsintelligenz mit den Bestellprozessen der Vertriebspartner und operativen Arbeitsabläufen verknüpft, um Nachfrageschwankungen zu bewältigen, den Nachschub zu verbessern und die Effizienz des Betriebskapitals zu steigern. Mahindra und Sterlite Technologies: Vertreter beider Unternehmen werden an einer Kunden-Innovationsdiskussion auf der Hauptbühne teilnehmen und ihre Sichtweisen zu Innovationen in der Lieferkette sowie zu den Herausforderungen darlegen, denen sich Unternehmen bei der Bewältigung zunehmend komplexer globaler Abläufe gegenübersehen.

Razat Gaurav, CEO von Kinaxis, wird die Eröffnungsrede halten und dabei die wachsende Notwendigkeit der Vernetzung von Signalen, Entscheidungen und Maßnahmen in der Lieferkette darlegen. Andrew Bell, Chief Product Officer, wird erläutern, wie Kinaxis Maestro über die Planung hinaus auf die operative Koordination ausweitet, während Manik Sharma, Leiter des Bereichs Agentic Solutions, demonstrieren wird, wie diese Funktionen neue Arbeitsweisen entlang der gesamten Lieferkette unterstützen können.

Auf dem Programm stehen zudem ein "Agentic AI"-Bootcamp und die "Kinaxis Experience Group", die praxisorientiertes Lernen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Kunden bieten. Am 16. November, im Vorfeld der Hauptkonferenz, fand ein Indien-Partnerforum statt, bei dem Partner zusammenkamen, um über Orchestrierung, Innovation und zukünftige Zusammenarbeit zu diskutieren.

Kinexions India wird von Accenture als Platin-Sponsor unterstützt, neben den Gold-Sponsoren Bristlecone, neos by Argon Co sowie Supply Chainz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Kinexions India.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter moderner End-to-End-Lösungen für die Planung und Orchestrierung von Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Menschen fördert, die diese verwalten. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Koordination der Lieferkette, Maestro, vereint proprietäre Technologien und Verfahren, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg gewährleisten von der mehrjährigen strategischen Planung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, weil wir die nötige Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, um mit der heutigen Volatilität und den Störungen zurechtzukommen. Für weitere Neuigkeiten und Informationen besuchen Sie bitte kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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