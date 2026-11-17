NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Das vom Pharmakonzern für 2030 angestrebte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar erscheine zunehmend glaubwürdig, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB0009895292

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