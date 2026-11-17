LIMASSOL, Zypern, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Praxis Tech, eine weltweit führende Plattform für Zahlungsabwicklung, gab heute die Einführung des AI Rule Builders bekannt. Mit dieser neuen Funktion können Händler komplexe Zahlungsregeln über einen einfachen und sicheren KI-gestützten Chat erstellen und verwalten.

Für Unternehmen, die Zahlungen über mehrere Märkte, Währungen und Zahlungsanbieter hinweg abwickeln, legen Zahlungsregeln fest, wie Transaktionen basierend auf bestimmten Bedingungen wie Land, Zahlungsmethode oder Transaktionsbetrag weitergeleitet werden.

Nun beschreiben Händler einfach, was sie erreichen möchten, anstatt durch zahlreiche Einstellungen navigieren zu müssen. Die KI übersetzt ihre Anweisungen in Zahlungsregeln, stellt bei Bedarf Folgefragen und ermöglicht die Verfeinerung der Ergebnisse im Rahmen eines fortlaufenden Dialogs. Praxis Tech gehört zu den ersten Plattformen für Zahlungsabwicklung, die diese Funktionalität anbieten. Entwickelt wurde sie, um die komplexen Regeln zu bewältigen, auf die regulierte Glücksspielanbieter und CFD-Broker angewiesen sind.

Was der AI Rule Builder für Händler bedeutet

Geringere Komplexität: Macht anspruchsvolles Zahlungsmanagement einfacher und zugänglicher.

Macht anspruchsvolles Zahlungsmanagement einfacher und zugänglicher. Höhere Effizienz: Reduziert den manuellen Konfigurationsaufwand und die erforderliche Zeit für die Verwaltung von Zahlungsregeln.

Reduziert den manuellen Konfigurationsaufwand und die erforderliche Zeit für die Verwaltung von Zahlungsregeln. Schnellere Ausführung: Ermöglicht eine raschere Reaktion auf sich ändernde Geschäfts- und Zahlungsanforderungen.

Ermöglicht eine raschere Reaktion auf sich ändernde Geschäfts- und Zahlungsanforderungen. Komplette Kontrolle: Sorgt dafür, dass Unternehmen für die Überprüfung und Genehmigung jeder Regel vor deren Speicherung verantwortlich bleiben.





Amit Klatchko, Co-Founder und Director von Praxis Tech, kommentiert die Einführung wie folgt: "Die Zahlungsabwicklung hat Händlern die Werkzeuge an die Hand gegeben, um Zahlungen zu verwalten und zu optimieren. Unser Fokus liegt nun darauf, ihnen bei der schnelleren und effizienteren Nutzung dieser Werkzeuge zu helfen. Daher ist der AI Rule Builder ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Er beseitigt die Komplexität und verschafft Zahlungsteams mehr Unabhängigkeit, während sie gleichzeitig die Kontrolle über jede Entscheidung behalten. So können sie sich auf die Verbesserung der Zahlungsleistung und das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren."

Die Einführung ist ein weiterer Schritt im Bestreben von Praxis Tech, die Zahlungsabwicklung intelligenter, effizienter und sicherer zu gestalten, damit Teams weniger Zeit mit der Konfiguration von Zahlungsvorgängen und mehr Zeit mit der Verbesserung ihrer Zahlungsstrategien verbringen. Der AI Rule Builder steht nun auf der Plattform von Praxis Tech einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen zur Verfügung.

Über Praxis Tech

Praxis Tech ist eine Plattform für Zahlungsabwicklung, die Händlern helfen soll, ihre Zahlungsabläufe zu vereinfachen und zu optimieren. Mithilfe einer einzigen Integration können Unternehmen ihre Zahlungsleistung verbessern, mehr Umsatz sichern und ihr Wachstum über verschiedenen Märkte hinweg fördern. Durch den Zugang zu einem breiten Netzwerk von Zahlungsanbietern und Zahlungsmethoden gewinnen Händler mehr Flexibilität, Transparenz und Kontrolle über das globale Ökosystem ihrer Zahlungen.

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