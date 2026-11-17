NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer starken europäischen Dynamik, anhaltenden Marktanteilsgewinnen in den USA und einer Prognoseanhebung setzte der Autovermieter seine Strategie in einem schwierigen Umfeld weiter um, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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