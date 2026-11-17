Ein eigens dazu veranstaltetes Symposium wird wissenschaftliche Erkenntnisse, Patientenbedürfnisse und Klimapolitik miteinander verknüpfen und damit die Vision der EAACI von einer Zukunft ohne die Belastung durch Allergien und Asthma vorantreiben

ZÜRICH, Schweiz, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) wird das Thema Allergien und Atemwegsgesundheit auf die Tagesordnung der COP31 setzen und sich für klimapolitische Maßnahmen einsetzen, die Patienten besser schützen und Ungleichheiten beseitigen.

Längere Pollensaisons, Waldbrände und Luftverschmutzung verdeutlichen, wie eng Umweltbedingungen und die Gesundheit der Atemwege miteinander verbunden sind. Für Menschen, die mit Allergien und Atemwegserkrankungen leben, hat der Klimaschutz Auswirkungen auf ihren Alltag.

Die Beteiligung der EAACI spiegelt ihr Engagement für Vision Zero wider: eine Zukunft, die frei von den Belastungen durch Allergien und Asthma ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wissenschaftliche Fortschritte und eine wirksame Gesundheitsversorgung ebenso erforderlich wie Präventionsmaßnahmen und politische Strategien, die ein gesünderes Umfeld fördern.

Im Rahmen ihres Symposiums mit dem Titel "How the Implementation of the Paris Agreement Integrates Health Concerns - The Case of Allergic and Respiratory Diseases" wird die EAACI untersuchen, ob nationale Klimaschutzverpflichtungen und Anpassungspläne dieser gesundheitlichen Belastung angemessen Rechnung tragen.

Im Rahmen der Diskussion werden wissenschaftliche Erkenntnisse erörtert, Lücken in der Politik aufgezeigt und praktische Empfehlungen zur Einbeziehung von Gesundheitsaspekten in den Klimaschutz geprüft. Besonderes Augenmerk wird auf Ungleichheiten hinsichtlich der Umweltbelastung und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung gelegt.

Für die EAACI bietet dieser Dialog die Gelegenheit, die Forschung mit Entscheidungen zu verknüpfen, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken. Die Einbeziehung von Fachwissen zu Allergien und Atemwegserkrankungen in Klimadiskussionen kann dazu beitragen, dass die Bedürfnisse der Patienten in die Politik einfließen und dass Prävention zu einer sektorübergreifenden Priorität wird.

Im Rahmen des Symposiums werden auch Beiträge von Interessengruppen eingeholt, um den kontinuierlichen Dialog zwischen Wissenschaftlern, Fachkräften im Gesundheitswesen, politischen Entscheidungsträgern und den Communities zu fördern.

Mit Mohamed Shamji, Maria Torres und Isabella Annesi-Maesano sowie Mitwirkenden aus den Bereichen Gesundheits- und Klimapolitik:

Datum: Dienstag, 17. November 2026

Dienstag, 17. November 2026 Zeit: 11:30-12:30 Uhr (Ortszeit Antalya) / 09:30-10:30 Uhr MEZ

11:30-12:30 Uhr (Ortszeit Antalya) / 09:30-10:30 Uhr MEZ Veranstaltungsort: Pavillon der Frankophonie, Antalya, Türkei

Pavillon der Frankophonie, Antalya, Türkei Sprache: Französisch/Englisch

Französisch/Englisch Online: Live-Übertragung über die Event-Seite





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Über die EAACI

Die EAACI fördert die Allergologie und klinische Immunologie durch Forschung, Ausbildung, Zusammenarbeit und Interessenvertretung und setzt sich dafür ein, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die von allergischen und immunologischen Erkrankungen betroffen sind.

Medienanfragen: communications@eaaci.org