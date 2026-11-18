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Während Kali für die Ernährungssicherheit immer wichtiger wird, meldet Millennial Potash weitere Bohrerfolge. Bis Jahresende soll die Machbarkeitsstudie vorliegen.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung im Auftrag von Millennial Potash Corp. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die mit der Emittentin entgeltliche IR-Verträge unterhält und die JS Research GmbH erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 18. November 2026, 5:28 Uhr Europe/Berlin

+++ Kali zwischen wachsendem Bedarf und konzentrierter Förderung +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kaliumchlorid ist für Düngemittel unverzichtbar und damit eine Grundlage der weltweiten Nahrungsmittelproduktion. Gefördert wird es jedoch in wenigen Ländern: Nach Schätzung der U.S. Geological Survey (USGS) entfielen 2025 rund 76% der Weltproduktion auf Kanada, Russland, China und Belarus. Das macht die Versorgung anfällig für geopolitische Spannungen, Handelsbeschränkungen und logistische Störungen.

Zugleich wächst der Bedarf: Der weltweite Kaliverbrauch für Düngemittel lag 2025 laut USGS bei geschätzt 41,6 Millionen Tonnen Kaliumoxid-Äquivalent (K2O), nach 40,6 Millionen Tonnen im Vorjahr. Bis 2029 soll er auf 45,3 Millionen Tonnen steigen.1

Ein Markt mit langfristigem Wachstumspotenzial

Auch politisch hat der Rohstoff an Gewicht gewonnen: Die USA haben Kali im November 2025 in ihre Liste kritischer Mineralien aufgenommen.2 Persistence Market Research erwartet zudem, dass der globale Kali-Markt von rund 64,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf etwa 91,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033 wächst - ein Plus von durchschnittlich 5,2% pro Jahr.3

Kaliförderung 2025 und Kaliverbrauch für Düngemittel | Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung | Daten: U.S. Geological Survey

Für Anleger entsteht daraus eine interessante Perspektive: Neue Projekte außerhalb der etablierten Förderländer könnten die Versorgung breiter aufstellen. Genau hier setzt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) mit dem Kaliprojekt "Banio' an, rund 50 Kilometer südlich der Hafenstadt Mayumba an der Atlantikküste Gabuns.4,5

Millennial Potash: "Banio' wächst nach Westen

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist mit 80% an Equatorial Potash beteiligt, die "Banio' über ihre gabunische Tochter vollständig hält. Mit Abschluss der definitiven Machbarkeitsstudie ("Definitive Feasibility Study', "DFS') und einer abschließenden Zahlung in bar beziehungsweise Aktien an die Verkäufer soll der Anteil auf 100% steigen.6 Geplant ist Lösungsbergbau: Die Kalisalze werden im Untergrund gelöst und als Sole gefördert.4

BA-006: Kalimineralisierung auf rund 120 Meter erweitert

Am 20. Oktober 2026 meldete Millennial Potash, dass das vertiefte Bohrloch BA-006 am "North Target' zusätzlich rund 40 Meter Kalimineralisierung durchteuft hat. Damit stieg die kumulierte Mächtigkeit von rund 80 auf etwa 120 Meter, die Endteufe liegt bei 735,32 Meter.7

Nach vorläufiger Kernaufnahme durchteufte BA-006 rund neun Evaporitzyklen, jeder davon mit Kalimineralisierung; die Zyklen IX und X wurden im Projekt erstmals angetroffen. Laut Unternehmen stützt das die Annahme, dass Salzfolge und Mineralisierung nach Westen mächtiger werden.7

BA-007: Rund 132 Meter Carnallitit im bislang westlichsten Bohrloch

Am 10. November 2026 folgte BA-007: Nach vorläufiger Kernaufnahme summieren sich die wichtigsten Carnallititlagen auf eine kumulierte Mächtigkeit von 131,96 Metern, verteilt auf rund fünf Evaporitzyklen. Die Endteufe liegt bei 624,65 Metern. BA-007 befindet sich etwa 2,4 Kilometer nordwestlich von BA-006 sowie rund 2,6 Kilometer westlich von BA-002 und ist das bislang westlichste Bohrloch des Projekts.8

Bohrkern aus BA-007, Zyklus VII | Quelle: Millennial Potash Corp.

Lage von BA-007, laufende Bohrungen und Umrisse der Ressourcenschätzung 2025 | Quelle: Millennial Potash Corp.

Die kalireiche Salzfolge bleibt laut Unternehmen nach Westen offen. Die Laborergebnisse des Saskatchewan Research Council stehen für beide Bohrungen noch aus.7,8

Umfangreiche Ressource als Ausgangsbasis

Laut Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 11. November 2025 umfasst das "North Target' 648,2 Millionen Tonnen "gemessene', 1,80 Milliarden Tonnen "angezeigte' und 3,56 Milliarden Tonnen "abgeleitete' Ressourcen mit durchschnittlich 15,7%, 15,6% beziehungsweise 15,6% Kaliumchlorid (KCl). Die "gemessene' Ressource besteht aus Carnallitit; in den "angezeigten' und "abgeleiteten' Ressourcen sind zudem 35 beziehungsweise 96,2 Millionen Tonnen höhergradiges Sylvinit mit 24,3% beziehungsweise 24,2% KCl enthalten.9

Mineralressourcenschätzung 2025 | Quelle: Millennial Potash Corp.

Gut möglich, dass durch die neuen Bohrungen die Ressource erhöht werden. Wissen werden wir es wenn die aktualisierte Schätzung, die im Rahmen der "DFS' erstellt wird, vorgelegt wird.7

Machbarkeitsstudie bis Ende 2026 geplant

Die "DFS' soll nach Unternehmensangaben bis Ende 2026 abgeschlossen werden.7 Bis dahin ist die "PEA' von 2024 - eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung - die maßgebliche Wirtschaftlichkeitsstudie. Für 800.000 Tonnen granuliertes Kaliumchlorid pro Jahr errechnete sie einen Kapitalwert nach Steuern von 1,07 Milliarden US-Dollar bei 10% Abzinsung und einen internen Zinsfuß nach Steuern von 32,6%. Die Anfangsinvestition wurde auf 480 Millionen US-Dollar geschätzt, die Betriebskosten auf 61 US-Dollar je Tonne, bei einem unterstellten Durchschnittspreis von 387 US-Dollar je Tonne über 25 Jahre.4 Damit erweist sich die bevorstehende "DFS' als interessanter Meilenstein und möglicher Kurskatalysator für Millennial Potash (WKN: A3DXEK).

Die "PEA' sah vor, die Sole über eine Pipeline zu einer Aufbereitungsanlage bei Mayumba zu pumpen und von dort zu verschiffen.4 Im Rahmen der "DFS' prüft Millennial Potash den optimalen Anlagenstandort sowie zwei Hafenoptionen: den Mangali-Hafen nördlich von Mayumba und einen eigenen Exporthafen näher am Projekt.10

Absatzmärkte und Seewege aus Sicht des Unternehmens | Quelle: Millennial Potash Corp.

Als Hauptmarkt sieht Chairman Farhad Abasov Afrika, das nach seinen Angaben rund 2 Millionen Tonnen Kali pro Jahr verbraucht.11 Aufgrund der Küstenlage kommen Amerika und Asien hinzu.5

Mining Code: Klarstellung zum Staatsanteil

Am 5. November 2026 nahm Millennial Potash Stellung zu Äußerungen des gabunischen Bergbauministers über einen möglichen staatlichen Anteil von 20% an der Produktion im Rahmen eines Produktionsteilungsmodells. Nach Darstellung des Unternehmens, das sich auf das Ministerium beruft, steht das Konzept ganz am Anfang, Struktur und Prozentsatz sind offen, eine Entscheidung gibt es derzeit nicht. Nach geltendem Recht steht dem Staat eine kostenlose Beteiligung von 10% am Kapital der Gesellschaft mit Ausbeutungstiteln zu.12

Wichtig für "Banio': Künftige Änderungen sollen demnach nicht für Unternehmen mit bestehenden Explorationsgenehmigungen gelten. Ein neuer Mining Code würde zudem ein Verfahren von vermutlich fünf bis zwölf Monaten durchlaufen.12

Finanzierung und größere Startkapazität im Blick

Die U.S. International Development Finance Corporation ("DFC') hat 3 Millionen US-Dollar für die Machbarkeitsstudie zugesagt.13 Für den Minenbau verhandelt Millennial Potash laut Abasov mit der "DFC' und weiteren Partnern über ein Finanzierungspaket, der finanzielle Abschluss wird für August oder September 2027 angestrebt. Eine verbindliche Baufinanzierung liegt noch nicht vor. Die Umwandlung der Explorations- in eine Bergbaulizenz soll nach seinen Angaben im ersten Quartal 2027 beginnen und drei bis sechs Monate dauern.14

Weitere interessante Informationen zu Millennial Potash (WKN: A3DXEK) finden Sie im neuen Interview.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/gabons-mining-code-no-change-at-all-millennial-potash-on-the-market-sell-off/

Fazit:

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hat mit BA-006 und BA-007 rund 120 beziehungsweise 132 Meter kumulierte Kalimineralisierung im Westen des Projektgebiets durchteuft, die Salzfolge bleibt dort laut Unternehmen offen. Rückenwind geben eine Ressource von mehreren Milliarden Tonnen, eine "PEA' mit 1,07 Milliarden US-Dollar Kapitalwert und die Unterstützung durch die "DFC'. Entscheidend sind nun die Bestätigung der Wirtschaftlichkeit durch die "DFS' und eine verbindliche Baufinanzierung.4,7,8,9,13

Als Nächstes folgen die Laborergebnisse der jüngsten Bohrungen, die für Ende 2026 geplante DFS mit aktualisierter Ressourcenschätzung und der Beginn der Lizenzumwandlung im ersten Quartal 2027.7,8,14 Es bleibt in Anbetracht der bevorstehenden News und Meilensteine spannend, bei Millennial Potash (WKN: A3DXEK).

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2026: Potash, Februar 2026. Weltförderung 2025 geschätzt; Anteil der vier größten Förderländer eigene Berechnung (37,3 von 49 Millionen Tonnen K2O).

2. U.S. Department of the Interior: Interior Department releases final 2025 List of Critical Minerals, 7. November 2025. Veröffentlichung im Federal Register am selben Tag.

3. Persistence Market Research: Potash Market Size, Share, and Growth Forecast 2026 - 2033, August 2026.

4. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Completes Positive PEA with After-Tax NPV(10) of $1.07B and IRR of 32.6% for its Banio Potash Project, 23. April 2024.

5. Argus Media: Millennial Potash's Banio MOP project eyes global reach, 2. Oktober 2025. Zielmärkte des Projekts; Bezeichnung von Mayumba als Hafenstadt.

6. Millennial Potash Corp.: Millennial Completes Milestone Payment and Increases Ownership of Its Banio Potash Project to 80%, 15. April 2026.

7. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Extends Potash Mineralization to 120 Meters Thick at its Banio Potash Project in Gabon as Drillhole BA-006 is Pushed Deeper, 20. Oktober 2026.

8. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Continues to Expand Potash Mineralization as Drillhole BA-007 Intersects Approx. 132m of Cumulative Carnallitite, 10. November 2026.

9. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Reports Significant Increase in Resource Estimates: Measured + Indicated Resource is up by 275% and Inferred Resource is increased by 210% at its Flagship Banio Potash Project, 17. November 2025. Stichtag der Schätzung 11. November 2025; technischer Bericht eingereicht am 29. Dezember 2025.

10. Millennial Potash Corp.: Millennial Reports Continuous Progress at Its Banio Potash Project, 19. März 2026. Trade-off-Studien zu Anlagenstandort und Hafenoptionen.

11. Fertilizer Daily: Millennial Potash targets 2029 start in Gabon as key $3 million U.S. backing strengthens Banio project, 8. Oktober 2026. Wiedergabe eines Mining.com-Interviews vom 5. Oktober 2026.

12. Millennial Potash Corp.: Millennial Provides Clarification on Gabon Mining Code Comments and Reaffirms Strong Government Support for Banio Potash Project, 5. November 2026.

13. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash: U.S. Proposes to Add Potash to Critical Minerals List as US DFC Backs Banio Project in Gabon, 27. August 2025.

14. Mining Weekly/Reuters: Millennial Potash targets Gabon project build start by end-2027, 27. Oktober 2026.

15. Millennial Potash Corp.: Pressemitteilungen auf Newsfile, abgerufen am 17. November 2026. Jüngste Meldung vom 10. November 2026.

Intro-Bil: stock.adobe.com; High speed

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Kaliförderung 2025 nach Ländern und Kaliverbrauch für Düngemittel 2024, 2025 und 2029. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, aus den angegebenen Daten erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2026; der Wert für die übrigen Länder ist die Differenz zur gerundeten Weltförderung von 49 Millionen Tonnen K2O.

Abbildung 2: Logo der Millennial Potash Corp. Rechteinhaber: Millennial Potash Corp.

Abbildungen 3 bis 5: Bohrkernfoto aus BA-006, Lagekarte zu BA-007 und Bohrkernfoto aus BA-007. Quelle und Rechteinhaber: Millennial Potash Corp., Unternehmensmeldungen vom 20. Oktober und 10. November 2026.

Abbildung 6: Tabelle der Mineralressourcenschätzung 2025. Quelle und Rechteinhaber: Millennial Potash Corp., Unternehmensmeldung vom 17. November 2025.

Abbildung 7: Präsentationsfolie zu Absatzmärkten und Seewegen. Quelle und Rechteinhaber: Millennial Potash Corp., Unternehmenspräsentation ohne Datumsangabe; die Angaben auf der Folie sind Unternehmensangaben.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 17. November 2026 (13:35 Uhr Berlin/Europa). Geprüft wurden die Förder- und Verbrauchsdaten der USGS, die Aufnahme von Kali in die US-Liste kritischer Mineralien, die Marktprognose von Persistence Market Research, die Beteiligung am Projekt Banio einschließlich des Wegs zur vollständigen Übernahme, die Bohrergebnisse von BA-006 und BA-007, die Mineralressourcenschätzung 2025, die Kennzahlen der PEA von 2024, die geplante Infrastruktur, die Stellungnahme zum gabunischen Mining Code sowie die Finanzierungs-, Zeit- und Kapazitätsangaben. Die Meldungen der Emittentin wurden bis zum Redaktionsstand gesichtet; die jüngste stammt vom 10. November 2026. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, Veröffentlichungen der USGS und des US-Innenministeriums, eine Marktstudie sowie Fach- und Agenturberichte; Fachmedien wurden herangezogen, wo Primärdokumente nicht frei zugänglich waren. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt. Der Artikel wurde dem Unternehmen vor Veröffentlichung zur Ansicht und Überprüfung zugestellt.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

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Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

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Interessen und Positionen

Millennial Potash Corp.: Jörg Schulte hält Aktien der Emittentin, jedoch unter 0,5% des Aktienkapitals. Die JS Research GmbH hält keine Aktien der Emittentin. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Aktien der Emittentin. Die Emittentin ist nicht mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Die Angaben zu Positionen gelten zum 17. November 2026.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, Veröffentlichungen der U.S. Geological Survey und des US-Innenministeriums, einer Marktstudie von Persistence Market Research sowie Fach- und Agenturberichten. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die Emittentin beziehungsweise die Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die PEA für Banio aus dem Jahr 2024 ist vorläufig, beruht auf Annahmen zu Kalipreisen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden. Für Banio liegen weder Mineralreserven noch eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie vor. Die genannten Mächtigkeiten aus BA-006 und BA-007 beruhen auf vorläufiger Kernaufnahme; Laboranalysen stehen aus. Bohrergebnisse sind keine Ressourcenschätzungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Kalinachfrage und die Marktentwicklung, die Laborergebnisse, die aktualisierte Ressourcenschätzung, die Machbarkeitsstudie und ihren Zeitplan, den möglichen Erwerb der restlichen Projektanteile, die Standorte von Aufbereitungsanlage und Hafen, die Umwandlung in eine Bergbaulizenz, die künftige Ausgestaltung des gabunischen Mining Code, Finanzierung, Baubeginn, Produktionskapazität, Infrastruktur und Absatzmärkte. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Lösungsbergbau und Aufbereitung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur, Hafen- und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Kalipreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Gabun, Kanada und den USA. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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