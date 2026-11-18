Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Jahresergebnis
MEDIENMITTEILUNG
Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial («SPSS IFC») schliesst sein fünftes Geschäftsjahr (01.10.2025 - 30.09.2026) seit Lancierung mit einem erneut ertragsstarken Ergebnis ab. Die Anlagerendite erreicht mit 6.44% den höchsten Stand seit Lancierung. Gleichzeitig wurde das Immobilienportfolio substanziell erweitert, die regionale Diversifikation gezielt gestärkt und die langfristige Stabilität der Mietverträge erhöht. Auch die Nachhaltigkeitsperformance entwickelte sich positiv: Die CO2e-Emissionsintensität sank im Vergleich zum Vorjahr um 18%.
Höchste Anlagerendite seit Lancierung
Starkes Portfoliowachstum und veränderte regionale Gewichtung
WAULT auf 6.5 Jahre ausgebaut
CO2e-Emissionsintensität um 18% reduziert
Ertragsstärke bei risikobewusster Finanzierung
Erfolgreicher Börsengang
Ausblick: Selektives Wachstum mit Fokus auf Qualität
Fondsportrait
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
Detailinformationen
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 18. November 2026
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Swiss Prime Site Solutions AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site Solutions
|Prime Tower, Hardstrasse 201
|8005 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH1139099068
|Valorennummer:
|11390990
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2433176
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2433176 18.11.2026 CET/CEST