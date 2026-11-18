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HERMLE setzt dynamische Entwicklung im 3. Quartal 2026 fort



18.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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HERMLE setzt dynamische Entwicklung im 3. Quartal 2026 fort Umsatz steigt in den ersten 9 Monaten um 14 % auf 373 Mio. Euro Auftragseingang legt um 21 % auf 427 Mio. Euro zu Hohe Auslastung führt zu Ergebniszuwachs Umsatzplus und Chance auf Ergebnisanstieg im Gesamtjahr 2026 Gosheim, 18. November 2026 - Die Geschäfte der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG entwickelten sich im dritten Quartal 2026 weiterhin etwas dynamischer als erwartet. Der Konzernumsatz des schwäbischen Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialisten erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 14,0 % auf 373,0 Mio. Euro (Vj. 327,3 Mio. Euro). Im Inland stieg das Geschäftsvolumen um 12,8 % auf 102,8 Mio. Euro (Vj. 91,1 Mio. Euro) und im Ausland um 14,4 % auf 270,2 Mio. Euro (Vj. 236,2 Mio. Euro), woraus sich ein Exportanteil von 72,4 % (Vj. 72,2 %) errechnet. Der Zuwachs in den USA fiel durch die Weitergabe von Zöllen nominal überdurchschnittlich hoch aus. Basis für das Umsatzplus war die anhaltend gute Nachfrage aus Zukunftsbranchen wie der Chipindustrie oder der Luft- und Raumfahrt sowie aus dem Verteidigungsbereich. Insgesamt vergrößerte sich der Auftragseingang des HERMLE-Konzerns in den ersten drei Quartalen 2026 um 21,0 % auf 427,2 Mio. Euro (Vj. 353,0 Mio. Euro). Im Inland, wo das Unternehmen eine zunehmend positive Stimmung und eine Belebung der Investitionsneigung verzeichnete, wurde eine Steigerung um 19,0 % auf 115,7 Mio. Euro erzielt (Vj. 97,2 Mio. Euro). Aus dem Ausland kamen mit 311,5 Mio. Euro 21,8 % mehr neue Bestellungen herein als im Vorjahreszeitraum (Vj. 255,8 Mio. Euro). Hier profitierte HERMLE von größeren Einzelprojekten und Bestellungen aus dem Start-up-Bereich. Der Auftragsbestand erhöhte sich per Ende September 2026 konzernweit auf 144,8 Mio. Euro (30.9.2025: 124,4 Mio. Euro; 31.12.2025: 90,6 Mio. Euro). Durch das erweiterte Geschäftsvolumen waren die Kapazitäten von HERMLE sehr gut ausgelastet. Daher lag das Betriebsergebnis nach drei Quartalen über dem Vorjahreswert, wenn auch nicht mehr so deutlich wie in den ersten sechs Monaten, als das Unternehmen günstige Wechselkurseinflüsse und einen Sondereffekt aus der Auflösung von Risikovorsorge im Zusammenhang mit Aufträgen aus dem Start-up-Bereich verbuchen konnte. Außerdem wirkten sich im gesamten Berichtszeitraum Verschiebungen im Produktmix und rentable Einzelprojekte positiv auf das Ergebnis aus. Mit einer Eigenkapitalquote von 69,0 % (Vj. 71,5 %) und einer hohen Liquidität war die Finanz- und Vermögenslage von HERMLE per Ende September 2026 weiterhin solide. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte stiegen in den ersten drei Quartalen 2026 auf 23,0 Mio. Euro (Vj. 18,5 Mio. Euro). Im Mittelpunkt stand der Bau eines neuen Technologie- und Schulungszentrums am Firmensitz in Gosheim. Die Arbeiten verlaufen planmäßig, der Neubau soll im ersten Quartal 2027 bezogen werden. Am 30. September 2026 arbeiteten bei HERMLE konzernweit 1.665 Beschäftigte (30.09.2025: 1.649, 31.12.2025: 1.639). Der Anstieg um 16 Personen im Vergleich zum Vorjahresstichtag resultierte vor allem aus der Übernahme von Auszubildenden und dual Studierenden mit erfolgreichem Abschluss sowie der Neubesetzung der frei gewordenen Plätze. Ferner erfolgten punktuelle Neueinstellungen in den Bereichen Automation, Entwicklung, IT, Auslandsservice sowie - wegen des anders als von der Regierung angekündigt abermals steigenden bürokratischen Aufwands - in der Verwaltung. Die Zahl der in Ausbildung oder Studium befindlichen Nachwuchskräfte bei HERMLE belief sich auf 152 junge Menschen (30.09.2025: 153). In den verbleibenden Wochen des laufenden Jahres ist trotz des unverändert stark volatilen weltwirtschaftlichen Umfelds mit einer Fortsetzung der guten Geschäftsentwicklung zu rechnen. Die Grundlage dafür sind aktuell geringer als erwartete Belastungen aus Risiken in der Lieferkette. Im Gesamtjahr 2026 geht HERMLE deshalb von einem Anstieg des Konzernumsatzes um rund 10 % aus. Das Betriebsergebnis wird voraussichtlich mindestens auf Vorjahreshöhe liegen und bestenfalls im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zunehmen. Die Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren sowie von kompletten Automationslösungen aus einer Hand. 2025 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 491,9 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 69,2 Mio. Euro. HERMLE-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Elektronik- und Chipindustrie, optischen Industrie, Energietechnik, dem Werkzeug- und Formenbau und der Automobilindustrie sowie deren Zulieferindustrien zum Einsatz. HERMLE-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. Medienkontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger,

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Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG, Abteilung Marketing,

E-Mail: marketing@hermle.de





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