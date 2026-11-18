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Europa sucht nach Möglichkeiten, seine Energieversorgung breiter aufzustellen. Nun möchte ein Bündnis aus Unternehmen, Investoren und Geologen einen bislang wenig erschlossenen Rohstoff stärker in den Blick der EU rücken: natürlichen Wasserstoff.

In einem offenen Brief an die Europäische Kommission fordern die Unterzeichner, natürlichen Wasserstoff ausdrücklich in der überarbeiteten EU-Wasserstoffstrategie zu berücksichtigen. Eine zentrale Empfehlung ist ein Explorationsprogramm über 1 Milliarde Euro.

Das Geld ist bislang weder bewilligt noch zugesagt. Der Vorschlag zeigt aber, dass die Suche nach Wasserstoff im Untergrund zunehmend als Frage der europäischen Energieversorgung diskutiert wird.

50 Bohrungen in mindestens zehn EU-Ländern

Der offene Brief wurde am 28. Oktober während der European Hydrogen Week in Brüssel vorgestellt. Zu den Unterzeichnern gehören Hydrogen Europe und die European Federation of Geologists sowie weitere Organisationen aus Industrie, Forschung und Investment.

Das Bündnis schlägt vor, mit rund 1 Milliarde Euro ungefähr 50 Explorations- und Bewertungsbohrungen in mindestens zehn EU-Mitgliedstaaten zu unterstützen. Hinzu kommen Forderungen nach klareren Genehmigungsverfahren, besserem Zugang zu geologischen Daten und einem europäischen Atlas für natürlichen Wasserstoff.

Die Überlegung dahinter: Europa könnte untersuchen, ob sich im eigenen Untergrund nutzbare Wasserstoffvorkommen befinden. Ob und in welcher Form die EU die Empfehlungen aufgreift, ist offen.

Für Anleger ist der Vorstoß dennoch interessant. Er verbindet die Diskussion über Energieunabhängigkeit mit einem jungen Explorationssektor, in dem Unternehmen bereits in Nordamerika und anderen Regionen aktiv sind.

Warum Wasserstoff aus dem Untergrund?

Wasserstoff wird heute vor allem in Raffinerien und bei der Herstellung von Düngemitteln eingesetzt. Der größte Teil wird aus fossilen Rohstoffen gewonnen. Bei der herkömmlichen Herstellung aus Erdgas entstehen erhebliche CO2-Emissionen.

Grüner Wasserstoff wird dagegen mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt. Diese Produktion benötigt Strom und ist bislang häufig teuer.

Natürlicher Wasserstoff entsteht durch geologische Prozesse im Untergrund. Bei der sogenannten Serpentinisierung kann beispielsweise Wasser mit eisenreichem Gestein reagieren und Wasserstoff freisetzen.

Das Gas müsste somit nicht erst in einer Industrieanlage hergestellt werden. Allerdings müssen Unternehmen zunächst geeignete Ansammlungen finden und nachweisen, dass sich diese sicher und wirtschaftlich fördern lassen. Auch die Klimabilanz hängt von der jeweiligen Förder- und Lieferkette ab.

Eine große Zahl - und viele offene Fragen

Eine Modellstudie von Forschern des US Geological Survey aus dem Jahr 2024 schätzt die weltweit im Untergrund vorhandene Menge natürlichen Wasserstoffs auf einen wahrscheinlichsten Wert von rund 5,6 Billionen Tonnen.

Das ist keine nachgewiesene oder förderbare Reserve. Die Schätzung ist mit großen Unsicherheiten verbunden; der größte Teil dürfte praktisch nicht zu gewinnen sein.

Für die Branche kommt es daher auf die nächste Ebene an: Wo haben sich ausreichende Mengen angesammelt? Wie dicht sind die Gesteinsschichten? Und wie viel Gas kann über längere Zeit an die Oberfläche fließen?

Genau diese Fragen stehen auch bei den laufenden Explorationsprogrammen in Kanada im Mittelpunkt.

MAX Power untersucht ein Wasserstoffsystem

In Saskatchewan hat MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) im Oktober Ergebnisse seiner Bohrung Lawson 5 veröffentlicht. Nach Unternehmensangaben bestätigte sie ein natürliches Wasserstoffsystem rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Lawson-Entdeckungsgebiet entfernt.

MAX Power hat eine weitere Bohrung, Lawson 6, eingeleitet. Noch muss untersucht werden, ob Lawson 5 mit den früheren Bohrungen verbunden ist oder ein separates System darstellt.

Für Investoren sind die anstehenden Tests besonders relevant. Sie sollen unter anderem Aufschluss über die Gaszusammensetzung, die Fließraten und mögliche förderbare Mengen geben. Aus einem Wasserstoffnachweis allein lässt sich noch keine wirtschaftliche Förderung ableiten.

Makenita ist neben MAX Power positioniert

Das kanadische Unternehmen Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P) besitzt in Saskatchewan das Serpentinization Iron-Magnetite Project. Nach jüngsten Unternehmensangaben umfasst es rund 102.110 zusammenhängende Acres und grenzt an Flächen von MAX Power.

Das Projekt ist auf Eisen und Magnetit ausgerichtet. Makenita sieht darüber hinaus potenzielles Interesse im Hinblick auf Wasserstoff. Die Lage bietet Anlegern einen Bezug zu einer Region, in der ein anderes Unternehmen bereits ein Wasserstoffsystem untersucht.

Ob auf Makenitas eigener Fläche Wasserstoff vorhanden ist, müssen eigene Arbeiten zeigen. Die Ergebnisse von MAX Power lassen sich nicht auf das benachbarte Projekt übertragen.

Makenita verfügt zudem über eine vergleichsweise enge Aktienstruktur mit einer begrenzten Zahl ausstehender Aktien. Nach Angaben der kanadischen Börse CSE sind rund 45,1 Millionen Aktien ausgegeben; weitere zur Ausgabe vorgesehene Wertpapiere könnten diese Zahl erhöhen.

Koloma und Bill Gates in Nova Scotia

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma. Makenita hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Projekt abgeschlossen.

Das private US-Unternehmen Koloma konzentriert sich auf natürlichen Wasserstoff und wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, einem von Bill Gates gegründeten Investmentfonds. Im Oktober meldete außerdem Japans Energiekonzern JERA eine Beteiligung an Koloma.

Die Nachbarschaft belegt weder einen Fund auf Makenitas Fläche noch eine Zusammenarbeit. Die Bewertung des Projekts bleibt eine eigenständige Explorationsaufgabe.

Fazit

Der europäische Vorschlag für ein Explorationsprogramm über 1 Milliarde Euro zeigt, wie ernst Teile der Energiebranche die Möglichkeit einer neuen Wasserstoffquelle nehmen. Eine Entscheidung der EU über das vorgeschlagene Programm steht noch aus.

Während Europa über den politischen Rahmen diskutiert, liefern Bohrungen und Tests andernorts erste Daten. Makenita ist mit seinen Projekten in Saskatchewan und Nova Scotia in zwei kanadischen Suchgebieten positioniert. Für Anleger werden nun vor allem die eigenen Explorationsarbeiten und die Ergebnisse aus der weiteren Untersuchung natürlicher Wasserstoffsysteme entscheidend sein.

Quellen:

European Federation of Geologists: Open letter on natural hydrogen

https://eurogeologists.eu/efg-co-signs-open-letter-calling-for-natural-hydrogen-recognition-in-eu-hydrogen-strategy/

Offener Brief: Europe Must Explore the Natural Hydrogen Opportunity

https://eurogeologists.eu/wp-content/uploads/2026/10/Open_Letter_Natural_Hydrogen.pdf

US Geological Survey: Model Predictions of Global Geologic Hydrogen Resources

https://www.usgs.gov/publications/model-predictions-global-geologic-hydrogen-resources

MAX Power: Lawson 5 and Lawson 6 Update

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/

Makenita Resources: Cobequid-Chedabucto Project and Saskatchewan Land Position

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-closes-acquisition-of-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Canadian Securities Exchange: Makenita Share Structure

https://thecse.com/listings/makenita-resources-inc/

Koloma: JERA Investment

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/

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