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Der weltgrößte Baumaschinenhersteller Caterpillar (ISIN: US1491231015) meldet starke Geschäftszahlen und einen Rekordauftragsbestand. Im dritten Quartal 2026 steigerte der US-Konzern seinen Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklung verdeutlicht die anhaltende Nachfrage in den von Caterpillar bedienten Industrie- und Investitionsgütermärkten, zu denen auch der Infrastruktur- und Straßenbau gehört. In diesem Umfeld meldet ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) neue Aufträge für die Vermessung amerikanischer Verkehrsprojekte. Mit drei weiteren Verträgen steigt das Volumen der laufenden und kürzlich abgeschlossenen Verkehrsprojekte des Unternehmens auf rund 503.000 US-Dollar. Insgesamt ist ZenaTech damit nach eigenen Angaben an acht Projekten in drei US-Bundesstaaten beteiligt.

Caterpillar steigert Quartalsumsatz um 17 Prozent

Die am 29. Oktober veröffentlichten Quartalszahlen von Caterpillar zeigen, wie stark sich die Nachfrage nach Maschinen und industrieller Ausrüstung zuletzt entwickelt hat. Der Konzern erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 20,7 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 17,6 Milliarden US-Dollar erreicht worden waren. Das entspricht einem Anstieg von 17 Prozent. Auch die Profitabilität verbesserte sich. Die operative Gewinnmarge erhöhte sich von 17,3 auf 20,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 4,95 auf 7,20 US-Dollar. Besonders bemerkenswert ist der Auftragsbestand. Caterpillar-Chef Joe Creed sprach bei der Vorlage der Zahlen von einer starken Auftragseingangsentwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand. Das Unternehmen profitiert dabei von unterschiedlichen Endmärkten, darunter Bauwirtschaft, Rohstoffförderung und Energieversorgung. Die Zahlen sind deshalb kein isolierter Beleg für steigende öffentliche Straßenbauausgaben in den USA. Sie zeigen jedoch, dass die Nachfrage nach Maschinen und Ausrüstung für große Investitionsprojekte auf hohem Niveau liegt.

Straßenbau benötigt mehr als schwere Maschinen

Während Caterpillar einen großen Teil der für Bauprojekte benötigten Maschinen liefert, beginnt die eigentliche Arbeit häufig lange vor dem ersten Baggereinsatz. Bei Straßen, Brücken und Kreuzungen müssen Geländeformen, Höhenunterschiede, bestehende Bauwerke und andere örtliche Gegebenheiten präzise erfasst werden. Die Ergebnisse bilden eine wichtige Grundlage für Bauplanung, Trassenführung und spätere Kontrollen. Auch während der Bauarbeiten sind Vermessungen erforderlich. Sie helfen dabei, Baufortschritte zu dokumentieren, Höhen und Abmessungen zu überprüfen und fertiggestellte Abschnitte mit den Planungsunterlagen abzugleichen. Diese Dienstleistungen werden von spezialisierten Vermessungsunternehmen erbracht. ZenaTech baut genau in diesem Bereich ein internationales Geschäft auf und verfolgt dabei das Ziel, etablierte Arbeitsabläufe schrittweise mit Drohnentechnologie und KI-gestützter Datenverarbeitung zu ergänzen.

ZenaTech sichert sich drei neue Verkehrsaufträge

Am 10. November gab ZenaTech bekannt, dass seine Drone-as-a-Service-(DaaS)-Standorte in der mittelatlantischen Region der USA drei zusätzliche Vermessungsverträge für staatliche Verkehrsinfrastrukturprojekte abgeschlossen haben. Die neuen Aufträge betreffen Projekte in Virginia und South Carolina. Dazu gehören Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit Straßen, Kreuzungen und Brücken. Mit den drei neuen Verträgen kommt ZenaTech im laufenden Jahr auf insgesamt acht laufende beziehungsweise kürzlich abgeschlossene Verkehrsprojekte in drei Bundesstaaten. Das Vertragsvolumen für die von ZenaTech übernommenen Leistungen beläuft sich nach Unternehmensangaben auf rund 503.000 US-Dollar. Die acht Bauvorhaben haben zusammen ein Projektvolumen von knapp 65 Millionen US-Dollar. Allein die drei neu hinzugekommenen Projekte stehen für ein Bauvolumen von etwa 13,2 Millionen US-Dollar. Dabei ist eine wichtige Unterscheidung erforderlich: Die knapp 65 Millionen US-Dollar bezeichnen das Gesamtvolumen der jeweiligen Infrastrukturvorhaben. Sie sind weder der Umsatz noch der Auftragsbestand von ZenaTech. Für das Unternehmen selbst sind die rund 503.000 US-Dollar an Vermessungsverträgen maßgeblich.

Öffentliche Infrastruktur als wiederkehrender Markt

Ein wesentlicher Aspekt der neuen Verträge ist die Struktur der Auftraggeber. Straßen- und Brückenprojekte werden in den USA häufig durch eine Kombination aus Bundesmitteln und Finanzierungsbeiträgen der Bundesstaaten getragen. Die Federal Highway Administration stellt den Bundesstaaten Mittel für entsprechende Programme bereit. Die Verkehrsbehörden der einzelnen Staaten planen und vergeben anschließend die jeweiligen Projekte. Für Vermessungsdienstleister entsteht dadurch ein Markt, in dem regelmäßig neue Arbeiten ausgeschrieben werden. Ein einzelnes Straßenbauprojekt kann zudem mehrere Vermessungsphasen umfassen - von der ersten Geländeaufnahme bis zur Dokumentation des fertiggestellten Bauwerks. ZenaTech-Chef Shaun Passley sieht darin eine Möglichkeit, über bestehende Kundenbeziehungen an weiteren Projektphasen beteiligt zu werden. Die jüngsten Vertragsabschlüsse zeigen, dass die übernommenen Vermessungsbetriebe bereits Zugang zu öffentlich finanzierten Infrastrukturprojekten haben. Ob daraus zusätzliche oder längerfristig wiederkehrende Aufträge entstehen, hängt allerdings von weiteren Ausschreibungen und Vergabeentscheidungen ab.

Drohnen sollen die Vermessung effizienter machen

Für ZenaTech liegt die strategische Bedeutung der Aufträge nicht allein in den vereinbarten Umsätzen. Das Unternehmen möchte sein bestehendes Vermessungsgeschäft zunehmend durch Drohnen und eigene Software ergänzen. Drohnen können beispielsweise längere Straßenkorridore aus der Luft erfassen, digitale Geländemodelle erstellen und Baufortschritte dokumentieren. Dadurch könnten sich bestimmte Arbeiten beschleunigen und die Aufenthaltsdauer von Vermessungsteams in unmittelbarer Nähe des fließenden Verkehrs verringern. Auch die anschließende Verarbeitung der erfassten Daten bietet Automatisierungspotenzial. ZenaTech arbeitet an KI-gestützten Softwarelösungen, die einzelne Schritte bei der Auswertung von Vermessungsdaten übernehmen sollen. Allerdings befindet sich die Integration dieser Technologien in das Verkehrsprojektgeschäft noch im Aufbau. In seiner aktuellen Mitteilung erklärt ZenaTech ausdrücklich, Drohnendienstleistungen dort einführen zu wollen, wo die jeweiligen Projektspezifikationen dies zulassen. Die acht Verkehrsprojekte dürfen daher nicht pauschal als bereits vollständig drohnengestützt abgewickelte Aufträge verstanden werden. Entscheidend wird sein, in welchem Umfang das Unternehmen seine Technologie künftig tatsächlich in die bestehenden Arbeitsabläufe integrieren kann.

Fazit: Konkrete Aufträge in einem etablierten Markt

Caterpillars Rekordauftragsbestand und die jüngsten Vermessungsverträge von ZenaTech zeigen unterschiedliche Seiten des Geschäfts mit großen Investitionsprojekten. Während Caterpillar Maschinen und industrielle Ausrüstung liefert, positioniert sich ZenaTech als Dienstleister für die Planung, Vermessung und Dokumentation von Infrastrukturvorhaben. Eine geschäftliche Verbindung zwischen beiden Unternehmen ist nicht bekannt. Ebenso wenig lässt sich aus Caterpillars Geschäftszahlen eine direkte Umsatzprognose für ZenaTech ableiten. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) sind die neuen Verträge dennoch ein konkreter Fortschritt beim Ausbau seines Drone-as-a-Service-Geschäfts. Acht Verkehrsprojekte mit rund 503.000 US-Dollar Vertragsvolumen zeigen, dass die übernommenen Vermessungsbetriebe bereits Aufträge im öffentlich finanzierten Infrastrukturbau bearbeiten. Ob die geplante Integration von Drohnen und KI-Software daraus künftig ein margenstärkeres und skalierbares Geschäft macht, muss sich in der operativen Umsetzung erst zeigen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Caterpillar - Ergebnisse des dritten Quartals 2026, 29.10.2026

https://www.caterpillar.com/en/news/corporate-press-releases/h/3q26-results-caterpillar-inc.html

ZenaTech - Drei neue Verkehrsvermessungsaufträge und insgesamt acht Infrastrukturprojekte, 10.11.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-drone-as-a-service-wins-three-new-mid-atlantic-dot-survey-contracts-bringing-department-of-transportation-work-to-over-500000-in-revenue-over-eight-projects

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