NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Dort habe der Industriekonzern von einer robusten Nachfrage im Kontext des Baues von Datenzentren berichtet, schrieb Sebastian Kuenne in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Stornierungen seitens Kunden gebe es bislang nicht. Interessanterweise präferierten Kunden Lieferzeiten von ein bis zwei Jahren - ABB könne jedoch in weniger als einem Jahr liefern./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 19:33 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 19:33 / EST



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ISIN: CH0012221716





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