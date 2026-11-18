FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO will seine Bank und die börsennotierte Holding zusammenführen. Damit sollen die Konzernstruktur vereinfacht, Entscheidungswege verkürzt und Effizienzgewinne erzielt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit der Umsetzung werde Flatexdegiro nach der Hauptversammlung 2027 beginnen, Voraussetzung hierfür seien bestimmte aufsichtsrechtliche Genehmigungen und gesellschaftsrechtliche Beschlüsse. Zur Vorbereitung soll für die Holding eine Banklizenz beantragt werden.

Parallel dazu kündigte Flatexdegiro eine Personalie an, mit der die Führungsstruktur gestärkt werde. So hat das Unternehmen Evgeni Kaplun mit Wirkung zum 15. November zusätzlich zum Risikovorstand (CRO) der Holding Flatexdegiro SE bestellt. Damit seien die Vorstandsgremien von Bank und Holding künftig identisch besetzt. Kaplun verantwortet bereits seit 2023 das Risikomanagement der Bank und soll künftig auch gruppenweit für Risikomanagement und Compliance zuständig sein./tav/stk