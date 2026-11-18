NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman sieht beim Nike-Konzern eine Erholung in Haken-Form - ganz markentypisch. Die Fünfjahresziele vom Kapitalmarkttag seien insgesamt stark, so die Expertin am Mittwoch. Sie seien allerdings weitaus abhängiger von den späteren Jahren als bisher gedacht. Bis ins Geschäftsjahr 2029 bleibe die Umsatz- und Margenentwicklung noch recht träge./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 03:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 03:18 / UTC



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ISIN: US6541061031





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