Die Fondsmanagerumfrage der Bank of America für November zeigt Gegensätze bei der konjunkturellen Einschätzung. Eine Rezession erwarten nur 3 % der Befragten, während 50 % von einer "sanften Landung" ausgehen und 42 % weiterhin mit einem Boom ohne Abkühlung rechnen. Zugleich fällt die durchschnittliche Kassenquote auf nur 3,6 % - ein niedriges Niveau, das auf geringe Absicherung und wenig verbleibende Liquidität für zusätzliche Aktienkäufe hindeutet. BofA sieht deshalb noch nicht genug Anlegerangst, um den Rücksetzer als klares Kaufsignal zu werten.Die größte Veränderung zeigt sich bei Technologie: Die Netto-Übergewichtung des Sektors sank so stark wie seit Juni 2006 nicht mehr.Nur noch 16 % der Fondsmanager wünschen sich höhere Unternehmensinvestitionen - der niedrigste Wert seit Mai 2020. 52 % rechnen in den kommenden sechs Monaten mit Kürzungen bei den Investitionen der KI-Hyperscaler. Gleichzeitig bleibt "Long globale Halbleiter" mit 39 % die meistgenannte überfüllte Position. Damit steigt die Gefahr, dass schon kleinere Enttäuschungen Gewinnmitnahmen auslösen.Auch die Risikowahrnehmung verschiebt sich: Als größtes Marktrisiko nennen die Befragten eine KI-Blase (34 %); 31 % sorgen sich vor einem Kreditereignis im KI-Sektor. KI-Hyperscaler-Anleihen gelten mit 38 % als wahrscheinlichster Auslöser eines systemischen Kreditereignisses, gefolgt von Private Credit mit 30 %. Das ist bislang ein Stimmungsindikator, kein Beleg für eine unmittelbar bevorstehende Krise.Für 2027 setzen die Befragten dennoch auf Aktien: Internationale Märkte gelten für 36 % als aussichtsreichste Anlageklasse, US-Aktien für 24 %, Gold für 17 %. Anleger sollten die Umfrage daher als Warnung vor überzogenen KI-Erwartungen und einseitigen Positionierungen lesen, nicht als eindeutiges Verkaufssignal.