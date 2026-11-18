Bremen (ots) -Polnischer Satellitenhersteller gründet Tochtergesellschaft in Deutschland, um die Zusammenarbeit mit der deutschen Raumfahrtindustrie zu stärken und sich an europäischen Satellitenprogrammen zu beteiligen.Die Creotech Instruments S.A., Polens größter Satellitenhersteller und Integrator von Weltraummissionen, hat heute die Eröffnung ihrer Tochtergesellschaft in Bremen bekanntgegeben.Das Unternehmen gab die Gründung auf der Space Tech Expo Europe bekannt, die vom 17. bis 19. November stattfindet.Die Creotech Instruments GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des an der Warschauer Börse notierten Unternehmens, wird als Engineering-Zentrum tätig sein. Im Mittelpunkt stehen die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen und Institutionen sowie die Beteiligung an europäischen Satellitenprojekten."Wir wollen, dass sich die polnische Satellitentechnologie in enger Zusammenarbeit mit dem europäischen Raumfahrtsektor weiterentwickelt. Deshalb ist uns eine Präsenz in Bremen wichtig. Hier sind Unternehmen, Institutionen und Forschungszentren der Branche ansässig", sagte Grzegorz Brona, Vorstandsvorsitzender der Creotech Instruments S.A."Wir sind überzeugt, dass uns ein eigenes Engineering-Zentrum hilft, die Bedürfnisse des deutschen Marktes besser zu verstehen, Beziehungen zu Partnern aufzubauen und gemeinsam an künftigen Projekten zu arbeiten", fügte er hinzu.Der Standort Bremen soll Creotech Instruments den Zugang zu deutschen Lieferketten erleichtern und die Teilnahme an Ausschreibungen für neue Satellitenprojekte ermöglichen. Das Zentrum vor Ort schafft zudem die Voraussetzungen für die Beteiligung an Programmen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), einschließlich von Deutschland finanzierter Projekte, nach Maßgabe der jeweiligen Programmregeln.Creotech Instruments hat an mehr als 45 Weltraummissionen mitgewirkt, davon fünf für die ESA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 240 Ingenieurinnen und Ingenieure, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Fachkräfte.Die Expansion ist Teil einer Strategie, mit der Creotech Instruments bis 2029 zu den vier führenden Integratoren von Weltraummissionen in Europa gehören will. Der Plan sieht eine neue Satellitenfabrik in Polen vor, mit der die Produktion auf rund 40 Satelliten pro Jahr steigen soll.Im Zentrum der Strategie stehen die eigene Satellitenplattform HyperSat sowie die neuen Satellitenfamilien SWAN und EMU. Sie sollen es dem Unternehmen ermöglichen, sich um größere und komplexere Projekte zu bewerben, bis hin zu kompletten Satellitenkonstellationen.Maciej Misiura, Vizepräsident des Vorstands der Creotech Instruments S.A., übernimmt die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft. Diese wird zunächst operativ von Polen aus geführt. Die Managementverantwortung soll schrittweise an ein lokales Team übergehen.Bremen ist einer der wichtigsten Luft- und Raumfahrtstandorte Deutschlands. Mehr als 140 Unternehmen und 20 Institute sind hier tätig. Die Branche beschäftigt rund 12.000 Menschen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 4 Milliarden Euro.Die OHB SE, Deutschlands größtes Raumfahrtunternehmen, hat ihren Hauptsitz in der Stadt, direkt gegenüber dem neuen Engineering-Zentrum. Auch Airbus Defence and Space, ArianeGroup und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben Hauptsitze oder bedeutende Standorte in der Region. Darüber hinaus bietet die Stadt spezialisierte Labore und Testeinrichtungen sowie Zugang zu qualifizierten Ingenieurinnen und Ingenieuren.Diese Konzentration von Raumfahrtunternehmen, Forschungseinrichtungen und Ingenieurskompetenz eröffnet Creotech Instruments Möglichkeiten, Technologiepartnerschaften zu entwickeln, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und seine Präsenz in der europäischen Raumfahrtindustrie zu stärken.Deutschland ist der größte Beitragszahler der ESA und damit ein besonders wichtiger Markt für Unternehmen, die sich an europäischen Raumfahrtprogrammen beteiligen wollen. Creotech Instruments will seine Expertise in Satellitendesign und -integration in künftige Projekte einbringen, die gemeinsam mit deutschen und europäischen Partnern entwickelt werden.Für die polnische Rüstungsagentur (Agencja Uzbrojenia) baut Creotech Instruments im Rahmen des Programms Mikroglob ein satellitengestütztes Erdbeobachtungssystem im Wert von 451 Millionen Zloty (netto), das 2027 fertiggestellt werden soll. 2025 erhielt das Unternehmen einen ESA-Auftrag über 52 Millionen Euro für CAMILA, eine nationale Konstellation aus mindestens drei Beobachtungssatelliten.Über Creotech InstrumentsCreotech Instruments S.A. ist Polens größter Satellitenhersteller und ein Integrator von Weltraummissionen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Herstellung und Integration von Satelliten sowie kompletten Weltraummissionen spezialisiert. Es verfügt über eigene Elektronikfertigungsanlagen und speziell ausgestattete Satellitenintegrationsräume in Polen.Die proprietäre Satellitenplattform HyperSat unterstützt zivile, kommerzielle und Verteidigungsmissionen. Zu den wichtigsten Projekten zählen Mikroglob, eine aus vier Satelliten bestehende Erdbeobachtungskonstellation für die polnischen Streitkräfte, sowie CAMILA, eine zivile Erdbeobachtungskonstellation, die im Rahmen des bislang größten Auftrags der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) an ein polnisches Unternehmen entwickelt wird. Creotech Instruments zählt zu den größten polnischen Auftragnehmern der ESA und ist seit Juli 2022 am Hauptmarkt der Warschauer Börse notiert.Weitere Informationen finden Sie unter https://creotech.pl/enPressekontakt:Katerina ZeniskovaEyetalk Communicationskaterina@eyetalkcomms.com+420 603793900Edyta MazerskaCreotech Instruments S.A.Edyta.Mazerska@creotech.pl+48 798 173 184https://creotech.pl/enOriginal-Content von: Creotech Instruments S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183948/6392806