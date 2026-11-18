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Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Arbeitswelt, sondern könnte auch eine Revolution in der Medizin auslösen. Während an den Börsen vor allem über die Milliardeninvestitionen der großen Technologiekonzerne und mögliche Überbewertungen diskutiert wird, entstehen im Gesundheitswesen Anwendungen mit erheblichem wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Potenzial.Die Vision ist faszinierend: Krankheiten erkennen, bevor sie schwere Symptome verursachen, Tumore anhand genetischer Informationen gezielter behandeln und aus Millionen medizinischer Datensätze Erkenntnisse gewinnen, die einzelnen Ärzten bislang verborgen bleiben. Was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, nimmt zunehmend konkrete Formen an. Allerdings müssen solche Verfahren ihren medizinischen Nutzen auch in klinischen Studien nachweisen.Für Anleger könnte sich hier eines der interessantesten langfristigen Wachstumsfelder der kommenden Jahrzehnte entwickeln. Wir richten unseren Blick heute auf zwei Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren könnten.Solche Analysen gibt es täglich in der Termin-Börse daily (), unsere heutigen Empfehlungen finden Sie unter dem Link oben.