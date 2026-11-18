NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nike nach dem jüngsten Investorentag mit einem Kursziel von 60 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei auf der Veranstaltung ein sportorientiertes Unternehmen präsentiert worden mit dem wohl branchenweit umfangreichsten Athletenkader, der stärksten Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie dem stärksten Marketingapparat, schrieb Analyst Randal Konik in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte Nike einen "glaubwürdigen, konservativen Weg", der den Sportartikelhersteller auf die Erfolgsspur zurückbringen dürfte. Das gedachtsame Wachstumstempo sorge für einen Margenpuffer, und die Dividende belohne das Warten./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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ISIN: US6541061031





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