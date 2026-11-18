Ein beispielloses Datenleck erschüttert die Deutsche Bank. Mehr als 15 Millionen interne Dateien, darunter über neun Millionen E-Mails, Tabellen, Auswertungen, Präsentationen, Kalendereinträge, aber auch Kundeninformationen, wurden von Bank-Insidern gesichert und an eine Gruppe internationaler Journalisten weitergereicht. Das bislang größte bekannte Banken-Leak gewährt tiefe Einblicke in die Geschäftspraktiken des größten deutschen Kreditinstituts. Hinter der Recherche stehen D ...

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