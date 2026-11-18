München/Berlin (ots) -Die Ergebnisse des TÜV-Report 2027 zeigen, dass sich die Fahrzeuge in Deutschland auf etwa gleich hohem Sicherheitsniveau halten. Trotz weiter steigendem Durchschnittsalter der Flotte, sinkt die Quote der erheblichen Mängel über alle Fahrzeuge hinweg leicht um 0,6 Prozentpunkte auf 20,9 Prozent. Die Mängelquoten von E-Autos decken dabei das gesamte Spektrum ab - von sehr gut bis sehr schlecht. Vor dem Hintergrund aktuell hoher Spritpreise, insgesamt eher klammer Kassen und allgemeiner Unsicherheit, haben sich die TÜV SÜD-Sachverständigen speziell fünf Jahre alte gebrauchte E-Fahrzeuge angeschaut. Besonders positiv fallen dabei europäische Fahrzeuge auf. Das erste E-Auto aus China dagegen landet bei der ersten Hauptuntersuchung ganz unten auf der Mängeltabelle."Die Verkaufszahlen zeigen es: Vor allem wegen der hohen Spritpreise steigen immer mehr auf den Elektroantrieb um - der Gebrauchtwagenmarkt hat sich für dieses Segment von 2025 auf 2026 nahezu verdoppelt. Ein weiterer Grund dafür ist, dass inzwischen viele dieser Fahrzeuge aus dem Leasing zurücklaufen", sagt Jürgen Wolz, Mitglied der Geschäftsleitung der TÜV SÜD Auto Service GmbH.Laut Angaben des Fraunhofer Instituts liegt der Anteil der Besitzumschreibungen der E-Autos inzwischen bei zehn Prozent. Bereits in den ersten vier Monaten 2026 wechselten rund 120.000 gebrauchte BEV den Besitzer. Die Altersgrenze liegt bei etwa fünf Jahren. Grund genug für die TÜV SÜD-Experten, genau diese Elektrofahrzeuge hinsichtlich Wartung, Verschleiß und Sicherheit unter die Lupe zu nehmen.Cool, wenn die Qualität stimmtUnter den Top 20 der Auswertungen befinden sich viele preisgünstige fünf Jahre alte E-Modelle wie etwa der Renault Twingo Z.E. Er ist nach fünf Jahren durchschnittlich erst 34.000 Kilometer weit gefahren und hat eine EM-Quote von 5,7 Prozent. Der Fiat 500e hat 43.000 Kilometer auf der Uhr, EM-Quote: 6,7 Prozent. Klein bei Dimensionen und EM-Quoten ist auch der Smart Fortwo EQ (6,9 Prozent/29.000 Kilometer). Ganz groß kommt der Smart dagegen beim Klassenranking raus und siegt bei den Minis.Wer es größer braucht, ist mit dem Mazda MX-30 e-Skyactiv sicher und lokal klimaneutral unterwegs; EM-Quote 6,1, 45.000 Kilometer. Nach fünf Jahren noch besser in Schuss ist der Peugeot e-2008, 5,5 Prozent Quote der erheblichen Mängel bei rund 42.000 Kilometern.Gut, wenn's günstig istDie Verkaufspreise eines der bedeutendsten Online-Händlers für Gebrauchtfahrzeuge zeigen sich moderat: Den Renault gibt es ab 11.000, für den Fiat 500e braucht man schon 13.000 Euro, ebenso wie für den kleinen Klassensieger Smart Fortwo EQ. Den Mazda gibt es ab etwa 17.000 und den Peugeot ab rund 20.000 Euro.Schlecht, wenn man nichts siehtDer Blick auf verschleißanfällige Fahrzeugkomponenten zeigt ein einigermaßen homogenes Bild und Bauteile, die auch bei den Verbrennern vergleichbare Probleme machen. Hauptthema wie bei allen Fahrzeugen ist historisch die Beleuchtung. Der Peugeot zeigt beim Abblendlicht nach fünf Jahren eine überdurchschnittliche EM-Quote von 2,2 Prozent. Beim Twingo und beim Fiat 500e sind es 1,7 Prozent. Der Mazda fällt in Sachen Abblendlicht positiv auf: unterdurchschnittliche Beanstandungen von gerade einmal 0,5 Prozent.Bedenklich, wenn's um die Bremse gehtSchließlich ist auch die sicherheitsrelevant. Der 2008-e und der Twingo brauchen bereits nach drei Jahren neue Bremsbeläge. Nach fünf Jahren und dem entsprechenden Ersatz ist die EM-Quote zwar besser - aber immer noch überdurchschnittlich mit 1,5 beziehungsweise 1,2 Prozent EM-Quote.Beim Fiat und beim Mazda sind zwar die Beläge in Ordnung. Nach fünf Jahren wird aber die Funktion der Fußbremse häufiger als bei anderen Autos bemängelt (jeweils 0,5 Prozent). Der Mazda braucht dann zudem noch neue Bremsscheiben (3,3 Prozent EM) und beim Fiat schlägt die Achsaufhängung mit 2,2 Prozent EM-Quote zu Buche.Fazit von Wolz: "Die Behauptung, dass E-Autos keine Wartung benötigen, ist nicht richtig. Die Ergebnisse des TÜV-Reports 2027 zeigen bei vielen Modellen ein anderes Bild." Betrachtet man die Komponenten, zeigt sich zudem deutlich, dass Elektroautos meist in Metropolen und deren Umland im Einsatz sind. Stichworte dazu sind Bremsmängel wegen möglicher Standschäden oder auch Achsbeanstandungen, hinter denen nicht selten Bordsteinrempler stecken. "Auf diese Teile sollte man also auch beim E-Auto besonders achten. Regelmäßige Wartung sorgt für mehr Sicherheit und auch dafür, dass es bei der Plakette keine Fragen gibt", ergänzt der TÜV SÜD-Fachmann.Super, wenn man sicher sein kannDurch die deutlich höhere Nachfrage nach gebrauchten Elektrischen verzeichnen die Experten von TÜV SÜD auch eine stark gestiegene Nachfrage nach SOH-Prüfungen. Bei der so genannten State-of-health-Prüfung wird die Restkapazität der Antriebsbatterie ermittelt. Heraus kommt dabei eine Prozentzahl - ähnlich wie man das vom Handy kennt. Beim SOH-Test, den man inzwischen an beinahe jedem TÜV SÜD Service-Center durchführen lassen kann, wird nach der Prüfung der Antriebsbatterie ein aussagekräftiger Prüfbericht erstellt. Mit einem solchem neutralen Bericht erhöhen Verkäufer die Attraktivität des Angebots, Käufer gewinnen Sicherheit. Übrigens: Sträubt sich der Verkäufer gegen einen Check vor der Unterzeichnung des Kaufvertrags, ist es ratsam, Abstand zu nehmen.Topp, wenn's nicht so teuer ist - Mazda CX-60 siegtNun noch zur Gesamtauswertung aller knapp 10 Millionen Hauptuntersuchungen des TÜV-Verbands zwischen Juli 2025 und Juni 2026. Dass Qualität nicht zwingend sehr teuer sein muss, zeigt der Gewinner des TÜV-Reports 2027: der Mazda CX-60 mit einer durchschnittlichen Quote der erheblichen Mängel von gerade einmal 2,3 Prozent nach drei Jahren. Und durchschnittlichen 45.000 Kilometern. Auf Platz zwei landet der Mercedes GLA, 2,9 Prozent EM-Quote, 43.000 Kilometer. Platz drei belegt wieder ein Mazda, und zwar ein elektrischer - der MX-30 e-Skyactiv.Die durchschnittliche Quote der erheblichen Mängel liegt aktuell bei 20,9 Prozent. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger als beim TÜV-Report 2026 und davon betroffen sind insgesamt zwei Millionen Fahrzeuge. Darin enthalten sind 0,05 Prozent mit gefährlichen Mängeln. Ganz ohne Mängel passieren knapp 70 Prozent der Fahrzeuge die Prüfgassen - das entspricht 6,4 Millionen Autos. Die Quote der geringen Mängel liegt aktuell bei 12,4 Prozent.Auffällig, wenn's ans Tabellenende gehtWie bereits 2025 schneidet der Tesla Model Y ganz am Ende der Tabelle ab, 18,5 Prozent EM, 58.000 Kilometer. Vorletzter ist das erste chinesische Auto in der Statistik: der MG MG4 mit einer Quote der erheblichen Mängel von 16 Prozent - allerdings bereits bei einer deutlich geringeren Laufleistung: 37.000 Kilometer. Wieder ein US-Amerikaner kurz davor: Tesla Model 3 (12,5 Prozent/55.000 Kilometer).Erstklassig, wenn's ein Elektrischer istIn der Klasse "Mini" siegt der elektrische Smart (4,3 Prozent) und bei den Kleinwagen ist es der Mini Cooper SE (3,3 Prozent). In der Kompaktklasse liegt der BMW 1er, 2er vorn (3,6 Prozent). Der Hyundai Ioniq holt die Mittelklasse. Gewinner Mazda CX 60 siegt bei den SUV, bei den Vans die Mercedes B-Klasse (3,6 Prozent).Spannend, wenn's regional wirdTÜV SÜD wertet zusätzlich seine Daten aus den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Hamburg aus. Ergebnis über alle Altersklassen hinweg: Bayern hat mit 16,7 Prozent die niedrigste Mängelquote, gefolgt von Sachsen mit 17,3 Prozent und Baden-Württemberg mit 19,5 Prozent. In Hamburg fiel die Quote am höchsten aus: Im TÜV HANSE-Stammland mussten 27 Prozent aller Fahrzeuge wegen erheblicher Mängel die Werkstattrunde drehen.Der TÜV-Report wird jedes Jahr vom TÜV-Verband veröffentlicht und gilt als einer der wichtigsten unabhängigen Ratgeber für Autofahrer und Gebrauchtwagenkäufer. In den TÜV-Report fließen die Hauptuntersuchungsergebnisse aller TÜV-Gesellschaften in Deutschland ein - 2027 knapp 10 Millionen Hauptuntersuchungen (HU) zwischen Juli 2025 und Juni 2026. Als größter Fahrzeug-TÜV hat TÜV SÜD etwa 40 Prozent der Datensätze bereitgestellt.Der TÜV-Report 2027 ist ab Donnerstag, 19. November 2026, zum Preis von 5,90 Euro in den TÜV SÜD Service-Centern und im Handel erhältlich.Hinweis für Redaktionen:Das Cover des TÜV-Reports 2027 ist zum Download unter tuvsud.com/presse (https://www.tuvsud.com/de-de/presse-und-medien) verfügbar. Zahlen und Fakten unter tuvsud.com/tuev-report (https://www.tuvsud.com/de-de/publikationen/tuev-report) und tuev-verband.de.Pressekontakt:Vincenzo LucáTÜV SÜDPublic RelationsWestendstr. 199, 80686 MünchenTelefon: +49 89 5791-1667E-Mail: vincenzo.luca@tuvsud.comInternet: tuvsud.com/presseOriginal-Content von: TÜV SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38406/6392915