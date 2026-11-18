EQS-Ad-hoc: Andritz AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
AD-HOC / ANDRITZ AG beschließt Aktienrückerwerbsprogramm
Ende der Insiderinformation
18.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|EQS News ID:
|2437042
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2437042 18.11.2026 CET/CEST