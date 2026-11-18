Main Street Capital gehört zu den interessanten Dividendenwerten für Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen und ein attraktives passives Einkommen suchen. Mit einer Dividendenrendite von knapp 8 Prozent und insgesamt 16 Auszahlungen pro Jahr bietet die Aktie ein ungewöhnliches Ausschüttungsmodell, das insbesondere Einkommensinvestoren ansprechen dürfte. Hinter Main Street Capital verbirgt sich eine sogenannte Business Development Company, kurz BDC. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.