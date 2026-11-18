Main Street Capital gehört zu den interessanten Dividendenwerten für Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen und ein attraktives passives Einkommen suchen. Mit einer Dividendenrendite von knapp 8 Prozent und insgesamt 16 Auszahlungen pro Jahr bietet die Aktie ein ungewöhnliches Ausschüttungsmodell, das insbesondere Einkommensinvestoren ansprechen dürfte. Hinter Main Street Capital verbirgt sich eine sogenannte Business Development Company, kurz BDC. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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