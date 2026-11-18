Schwarze Löcher entstehen, wenn ein Stern explodiert - so steht es in jedem Lehrbuch. Eine neue Studie der Caltech liefert nun Hinweise, dass es offenbar auch ohne eine solche Supernova geht. Schwarze Löcher sind eines der großen Mysterien des Weltalls und deshalb Forschungsobjekt zahlreicher Studien. Ein Team von Astrophysiker:innen der Caltech-Universität in Kalifornien hat sich mit der Frage nach dem Ursprung Schwarzer Löcher befasst - und fand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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