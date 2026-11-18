Schwarze Löcher entstehen, wenn ein Stern explodiert - so steht es in jedem Lehrbuch. Eine neue Studie der Caltech liefert nun Hinweise, dass es offenbar auch ohne eine solche Supernova geht. Schwarze Löcher sind eines der großen Mysterien des Weltalls und deshalb Forschungsobjekt zahlreicher Studien. Ein Team von Astrophysiker:innen der Caltech-Universität in Kalifornien hat sich mit der Frage nach dem Ursprung Schwarzer Löcher befasst - und fand ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.