Drongen (ots) -Die neue KitchenAid Aluminium-Kollektion vereint stilvolles Design in den charakteristischen KitchenAid-Farben Mattschwarz und Porcelain White mit durchdachter Funktionalität und hochwertigen Materialien. Ab Kalenderwoche 48 ist die Kollektion in zahlreichen GLOBUS-Märkten in Deutschland erhältlich.Kochen ist mehr als die Zubereitung von Mahlzeiten. Es ist Ausdruck von Kreativität und persönlichem Stil. Mit der neuen Aluminium-Kollektion bringt KitchenAid beides zusammen: Hochwertiges Kochgeschirr, das mit seiner eleganten Optik, durchdachten Details und zuverlässigen Leistung den Kochalltag bereichert. Ob Mattschwarz oder Porcelain White: Die neue Kollektion greift die charakteristischen Farben der Marke KitchenAid auf und lässt sich perfekt mit den beliebten Küchengeräten der Marke kombinieren. Das zeitlose Design setzt stilvolle Akzente und macht die Töpfe und Pfannen zu echten Hinguckern in der Küche.Hochwertige Materialien für beste KochergebnisseIm Inneren überzeugt die Kollektion mit einem robusten, besonders starken Aluminiumkörper und einem extra dicken, geschmiedeten Boden. Diese Kombination sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hervorragende Bratergebnisse. Die hochwertige, keramische Antihaftbeschichtung ohne bewusst zugesetzte PFAS ermöglicht ein müheloses Lösen der Speisen und reduziert den Bedarf an Öl oder Fett. Das macht die Zubereitung besonders unkompliziert und die anschließende Reinigung angenehm einfach.Durchdachte Details für mehr KomfortAuch bei der Ausstattung setzt KitchenAid auf intelligente Lösungen: Während Bratpfannen, Stielkasserollen und Wokpfannen über farblich abgestimmte, silikonummantelte Stay-Cool-Griffe verfügen, sind die Schmortöpfe und die Schmorpfanne mit eleganten Edelstahlgriffen ausgestattet. Die Silikongriffe liegen angenehm und sicher in der Hand und sind bis zu 160 °C backofengeeignet. Die Edelstahlgriffe ermöglichen sogar den Einsatz im Backofen bei Temperaturen bis zu 220 °C. Besonders praktisch im Alltag: Die Bratpfannen lassen sich platzsparend ineinanderstapeln. Durch das flache, durchdachte Design wird die Reibung zwischen den Pfannen minimiert und die Antihaftbeschichtung zusätzlich geschont. Ergänzende Glasdeckel ermöglichen es, den Garprozess jederzeit im Blick zu behalten, ohne den Deckel anheben zu müssen. Dank ihres speziellen Induktionsbodens eignet sich die KitchenAid Aluminium-Kollektion für alle Herdarten und überzeugt durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob Braten, Schmoren, Köcheln oder Überbacken - die unterschiedlichen Produkte bieten für zahlreiche Zubereitungsarten die passende Lösung. Die pflegeleichte Antihaftbeschichtung erleichtert zudem die Reinigung.IN Kalenderwoche 48 in zahlreichen GLOBUS-Märkten erhältlichDie neue KitchenAid Aluminium-Kollektion ist in Kalenderwoche 48 in zahlreichen GLOBUS-Märkten in Deutschland erhältlich. Damit zieht hochwertiges Kochgeschirr in den charakteristischen KitchenAid-Farben in die Küchen ein für alle, die Funktionalität, Qualität und Design gleichermaßen schätzen.Die Kollektion im Überblick:- Bratpfanne, 20 cm, Aluminium / Antihaft-Beschichtung / Porcelain White,- Mattschwarz- Bratpfanne, 24 cm, Aluminium / Antihaft-Beschichtung / Porcelain White, Mattschwarz- Bratpfanne, 28 cm, Aluminium / Antihaft-Beschichtung / Porcelain White,- Mattschwarz- Schmorpfanne mit Deckel, 24 cm, Aluminium / Antihaft-Beschichtung / Porcelain White, Mattschwarz- Stielkasserolle mit Deckel, 16 cm, Aluminium / Antihaft-Beschichtung / Porcelain White, Mattschwarz- Wokpfanne, 28 cm, Aluminium / Antihaft-Beschichtung / Porcelain White, Mattschwarz- Kasserolle mit Deckel, 20 cm, Aluminium / Antihaft-Beschichtung / Porcelain White, Mattschwarz- Kasserolle mit Deckel, 24 cm, Aluminium / Antihaft-Beschichtung / Porcelain White, MattschwarzWeitere Infos unter:https://www.kitchenaid.de/kochgeschirr/Über KitchenAidSeit der Einführung der legendären Küchenmaschine im Jahr 1919 baut die Marke KitchenAid auf dem Erbe dieser Ikonen auf und hat ein umfassendes Sortiment an Produkten entwickelt - für Köchinnen und Köche, Kreative, Bäcker, für all jene, die nicht kochen, um zu leben, sondern leben, um zu kochen. Heute bietet KitchenAid alles, was in der Küche gebraucht wird: von Kleingeräten für die Arbeitsfläche über Koch- und Backgeschirr bis hin zu Kühlschränken, Schneebesen und sogar Weinkühlschränken. Darüber hinaus bringt KitchenAid eine Kollektion hochwertiger Töpfe und Pfannen auf den Markt, die auf Leistung und Langlebigkeit ausgelegt sind - damit neue Rezepte mutig ausprobiert oder bewährten Lieblingsgerichten immer wieder neue, kreative Variationen verliehen werden können.Pressekontakt:Anne-Katrin KohlmorgenMIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHTel.: +49 (0) 40 - 41 40 639-0E-Mail: kohlmorgen@mit-schmidt.dewww.mit-schmidt.deOriginal-Content von: KitchenAid (Kochgeschirr), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183951/6393226