Original-Research: MPC Oceanic Group AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu MPC Oceanic Group AG
Preview Q3: Equity-Ergebnis dürfte Quartal prägen - Marlow-Beteiligung als großer strategischer Schritt
Die MPC Oceanic Group wird am 23. November den Neunmonatsbericht vorlegen. Zuletzt hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sich mit 41% an Marlow Navigation, einem führenden Servicedienstleister für das Crewmanagement, beteiligt. Der Kaufpreis wird teilweise in Cash sowie in neu zu schaffenden eigenen Aktien bezahlt, die den Marlow-Gesellschaftern einen 9% Anteil an der MPC Oceanic gewähren.
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Equity-Ergebnis dürfte Q3 tragen: Für das Finanzergebnis inkl. Ergebnis at equity erwarten wir 9,0 Mio. EUR (+36,3% yoy). Wesentlicher Treiber dürfte die Beteiligung an der...
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Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
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