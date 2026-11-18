Johannesburg, 18. November 2026 / RIW-Press / Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen des Konzerns, die Bruttoverschuldung zu reduzieren, teilt Sibanye-Stillwater (https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/) (Ticker JSE und A2X: SSW sowie NYSE: SBSW) mit, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Stillwater Mining Company (der "Emittent"), heute, am 18. November 2026, ihre Option auf ihre im Jahr 2028 fälligen Wandelanleihen im Nennwert von 500.000.000 US-Dollar mit einem Zinssatz von 4,250 Prozent (ISIN: XS2725834043) (die "Anleihen") gemäß den Bedingungen der Anleihen (die "Bedingungen") ausgeübt hat, um alle ausstehenden Anleihen am 21. Dezember 2026 (das "optionale Rückzahlungsdatum") zum Nennwert zuzüglich der bis zum optionalen Rückzahlungsdatum (ausschließlich dieses Datums) aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen zurückzuzahlen.

Jeder Inhaber der ausstehenden Anleihen (der "Anleihegläubiger") ist gemäß den Bestimmungen der Bedingungen berechtigt, sein Recht zur Umwandlung der Anleihen in Stammaktien der Gesellschaft ("Stammaktien") auszuüben (das "Umwandlungsrecht"). Sofern alle Anleihegläubiger ihre Wandlungsrechte ausüben, führt dies zur Ausgabe von bis zu 398.946.781 Stammaktien, wie zuvor von den Aktionären von Sibanye-Stillwater am 28. Mai 2024 genehmigt. Der letzte Tag, an dem die Anleihegläubiger ihre Wandlungsrechte ausüben können, ist der 11. Dezember 2026. Alle Anleihen, für die keine Wandlungsrechte ausgeübt werden, werden vom Emittenten am optionalen Rückzahlungstag aus seinen verfügbaren Barmitteln zurückgezahlt.

Bekanntmachung gemäß § 45

Wie oben erwähnt, sind die Anleihegläubiger berechtigt, ihre Wandlungsrechte gemäß den Bedingungen auszuüben.

Dementsprechend fungiert die Gesellschaft als Bürge in Bezug auf die Wandlung und Begleichung der Anleihen durch den Emittenten und hat sich verpflichtet, ihre Aktien zur Erfüllung der Verpflichtungen des Emittenten gemäß den Bedingungen zu liefern. Um dies zu ermöglichen, hat die Gesellschaft mit dem Emittenten einen Darlehensvertrag abgeschlossen, gemäß dessen Bestimmungen die Gesellschaft alle Aktien liefern wird, die zur Begleichung eines Wandlungsereignisses im Rahmen der Anleihen erforderlich sind (der "Darlehensvertrag").

Hiermit wird bekannt gegeben, dass gemäß den Bestimmungen von § 45 Abs. 5 des Aktiengesetzes 71 von 2008 in seiner geänderten Fassung (das "Aktiengesetz") und gemäß dem auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Mai 2026 gefassten Sonderbeschluss der Board of Directors der Gesellschaft ("Board of Directors") Beschlüsse gefasst hat, dem Emittenten finanzielle Unterstützung zu gewähren, indem ihm gemäß den Bestimmungen des Darlehensvertrags Darlehensmittel zur Verfügung gestellt werden, soweit dies zur Abwicklung von Umwandlungsereignissen im Zusammenhang mit den Anleihen erforderlich ist, die von Zeit zu Zeit aufgrund der Ausübung von Umwandlungsrechten eintreten. Diese Darlehensmittel stellen eine direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung im Sinne der Bestimmungen des § 45 Abs. 2 des Aktiengesetzes dar. Die Aktionäre werden gemäß § 45 Abs. 5 (a) des Aktiengesetzes darauf hingewiesen, dass die finanzielle Unterstützung ein Zehntel von 1 % des Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt.

Nach Abwägung aller zumutbaren finanziellen Umstände der Gesellschaft im Sinne und gemäß den Bestimmungen von § 45 in Verbindung mit § 4 des Aktiengesetzes hat sich der Board of Directors davon überzeugt, dass:

die Gesellschaft unmittelbar nach Gewährung der oben genannten finanziellen Unterstützung die in § 4 des Aktiengesetzes vorgesehenen Solvenz- und Liquiditätsprüfungen erfüllen würde;

alle relevanten Bedingungen und Beschränkungen hinsichtlich der Gewährung einer solchen finanziellen Unterstützung durch die Gesellschaft, die in der Gründungsurkunde der Gesellschaft enthalten sind, erfüllt sind; und

die Bedingungen, zu denen diese finanzielle Unterstützung gewährt werden soll, für die Gesellschaft fair und angemessen sind.

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE and A2X) and SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701, US82575P1075

Issuer code: SSW

("Sibanye-Stillwater", "the Company" and/or "the Group")

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House • Building 11 • Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park • 1709

Postal Address:

Private Bag X5 • Westonaria • 1780

Tel +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsbezogene Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "würde", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "kann", "könnte", "glauben", "anstreben", "voraussichtlich", "Ziel", "schätzen" und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, zu denen unter anderem auch solche gehören, die sich auf die zukünftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Geschäftsaussichten, die Branchenprognosen, die Produktions- und Betriebsführung, die klima- und ESG-bezogenen Ziele und Kennzahlen sowie die Pläne und Ziele für zukünftige Betriebe, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, der Zeitpunkt und der Abschluss der Rückzahlung oder Umwandlung der im Jahr 2028 fälligen Wandelanleihen der Stillwater Mining Company, die damit verbundene Ausgabe von Stammaktien sowie die damit verbundenen Finanzierungsvereinbarungen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von jeglichen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Diese Informationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns geprüft.

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