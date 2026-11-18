FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia angesichts eines Teilu?bernahmeangebots auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9 Euro belassen. Die Offerte biete fu?r abgabebereite Investoren den Moment, um Positionen in einer ansonsten eher illiquiden Aktie zu reduzieren, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte es abzuwägen mit seinen mittelfristigen Bewertungsu?berlegungen, die unverändert einen fairen Wert über dem aktuellen Kursniveau indizierten. Eine Nachbesserung des Angebots sei aber ausdrücklich nicht zu erwarten./rob/tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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