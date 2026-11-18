Mainz (ots) -Im November 1992 zerstörten die rassistischen Brandanschläge von Mölln das Leben von Ibrahim Arslan und seiner Familie. Der damals siebenjährige Ibrahim überlebte, verlor aber seine Schwester, seine Cousine und seine Großmutter. Eine Welle der Anteilnahme und Solidarität folgte, ausgedrückt auch in zahlreichen Briefen. Doch diese erreichten die Hinterbliebenen lange nicht. Der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm "Die Möllner Briefe" von Martina Priessner folgt Ibrahim bei der Entdeckung dieser Briefe. Zu sehen bei 3sat am Montag, 30. November 2026, um 22.25 Uhr und bereits jetzt in der 3satMediathek.Neben der Entdeckungsgeschichte der Briefe - sie lagerten im Archiv der Stadt Mölln und wurden erst knapp 30 Jahre nach den Anschlägen an die Familien übergeben -, zeichnet der Film ein komplexes Bild des anhaltenden Traumas, das Ibrahim und seine Geschwister bis heute begleitet. Ibrahim hat einen Umgang mit den Geschehnissen gefunden, indem er aktiv gegen Rassismus kämpft und sich für eine Erinnerungskultur einsetzt, die die Opfer ins Zentrum stellt. Sein Bruder Namik hingegen befindet sich noch am Anfang seines Wegs der Bewältigung.3sat zeigt "Die Möllner Briefe" anlässlich des Jahrestages der Brandanschläge in Mölln in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter Rudolph.K@zdf.de und unter Tripkovic.M@Zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satdokumentarfilmzeit) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6393338