In München können ausgewählte Uber-Kunden erstmals in einem autonomen Robotaxi mitfahren - vorerst mit Sicherheitskraft an Bord. Wie der Testbetrieb abläuft und was Fahrgäste dafür machen müssen. Im Rennen um selbstfahrende Taxis in Deutschland liefern sich zwei Regionen - München und Berlin - einen spannenden Wettlauf. Während der US-Elektroautohersteller Tesla vor den Toren Berlins eine Milliardenfabrik für künftige Robotaxis hochziehen will, rollen ...

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