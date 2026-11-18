Anthropic Börsengang: Wie Amazon und Google profitieren
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Anthropic Börsengang: Wie Amazon und Google profitieren
Der bereitgestellte Text enthält keine inhaltlichen Informationen über einen Börsengang von Anthropic oder die Auswirkungen auf Amazon und Google, sondern lediglich einen Titel und einen Link zu einem YouTube-Video. Eine inhaltliche Zusammenfassung ist daher nicht möglich.
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|ALPHABET INC CL A
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|+0,65 %
|AMAZON.COM INC
|242,65
|+3,54 %
|ANTHROPIC PBC
|98,50
|-0,76 %