Heute gaben Venture Global, Inc. ("Venture Global"; NYSE: VG) und China Gas Holdings Limited ("China Gas"; Aktiencode: 0384.HK), einem führenden Erdgasbetreiber in China, die Unterzeichnung eines erweiterten Kaufvertrags (Sales and Purchase Agreement, SPA) über den Gesamtabnahme von 1,0 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) an US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) von Venture Global für einen Zeitraum von zwanzig Jahren ab 2030 bekannt. Diese Vereinbarung erweitert den zuvor von beiden Parteien im September 2026 bekannt gegebenen Kaufvertrag über den Bezug von 0,5 MTPA um weitere, neu vereinbarte 0,5 MTPA.

Das derzeitige Gesamtvolumen der langfristigen Abnahmeverträge von Venture Global mit China Gas beläuft sich nun auf 3,0 MTPA im Rahmen von 20-jährigen Kaufverträgen, die sich auf das gesamte Portfolio von Venture Global erstrecken.

"Venture Global freut sich, unsere LNG-Partnerschaft mit China Gas, einem führenden Erdgasbetreiber in China, weiter auszubauen und dazu beizutragen, den wachsenden Energiebedarf des Landes mit zuverlässigem, kostengünstigem amerikanischem LNG aus unseren Projekten in Louisiana zu decken", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Venture Global, einem der größten LNG-Exporteure in den USA, weiter auszubauen. Diese Vereinbarung unterstützt die Strategie von China Gas, ein globales LNG-Handelsgeschäft aufzubauen, das zuverlässige Bezugsquellen mit Märkten verbindet, in denen die Gasnachfrage wächst. Die vertraglich vereinbarten Mengen werden unsere Flexibilität bei der Beschaffung erhöhen und das weitere Wachstum unseres LNG-Handelsgeschäfts fördern", sagte Herr LIU Ming Hui, Chairman und President von China Gas

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem US-LNG mit einer Kapazität von über 100 MTPA, die sich in Produktion, im Bau oder in der Entwicklung befindet. Das Unternehmen begann im Jahr 2022 mit der LNG-Produktion in seiner ersten Anlage und zählt mittlerweile zu den größten LNG-Exporteuren in den USA. Sein vertikal integriertes Geschäft umfasst Anlagen entlang der gesamten LNG-Lieferkette, die von der LNG-Produktion über den Erdgastransport bis hin zum Transport auf See und zur Regasifizierung reichen. Die ersten drei Projekte des Unternehmens Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG befinden sich alle an der Golfküste von Louisiana. Venture Global entwickelt zudem Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung an jeder seiner LNG-Anlagen.

Über China Gas Holdings Limited

Die Gruppe ist einer der größten überregionalen, integrierten Energieversorger und Dienstleister Chinas. Im Laufe ihrer langjährigen Entwicklung hat China Gas erfolgreich ein umfassendes Geschäftsfeld aufgebaut. Im Mittelpunkt steht das Erdgas aus dem Leitungsnetz, ergänzt durch den Import und Vertrieb von Flüssigerdgas (LNG) und Flüssiggas (LPG), die Förderung und Anwendung von Biomasse-Technologie, den Einsatz von Strom und neuen Energietechnologien auf der Grundlage von Energiespeicherung und Spot-Handel, Energieeffizienz in Gebäuden und in der Industrie durch Wärmepumpentechnologie sowie die Herstellung von Gasgeräten und Küchengeräten, Haushaltsdienstleistungen und einen neuen Einzelhandel, der durch intelligente KI-Tools unterstützt wird, wodurch Synergien in allen Segmenten geschaffen werden.

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