Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Inc. Abseits der führenden Leitindizes bieten börsennotierte Nischenwerte oft die spannendsten Konstellationen für Anleger. Während ein bayerischer Spezialchemiekonzern dank staatlicher US-Rüstungsaufträge vor einem bedeutenden Kapazitätsausbau steht, fiebert ein angehender Rohstoffproduzent in Westafrika nach mehrmonatigen Verzögerungen seinem ersten kommerziellen Edelmetallguss entgegen. Zeitgleich gerät ein etablierter Öl- und Gasförderer ...

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