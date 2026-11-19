DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BASF/EVONIK - Der Chemiekonzern BASF muss im Übernahmepoker um seinen Konkurrenten Evonik nach Einschätzung von Insidern deutlich mehr Geld auf den Tisch legen. Eine neue Offerte zwischen 26 und 28 Euro je Aktie könnte erstmals Bewegung in die festgefahrene Situation bringen, erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Bislang bietet der Ludwigshafener Chemiekonzern 24 Euro je Aktie - damit rund 11,2 Milliarden Euro insgesamt. Für Evonik sei der Kaufpreis allerdings nur einer von mehreren Faktoren, wird in den Kreisen betont. Im Vorstand werde weiterhin die industrielle Logik einer Übernahme infrage gestellt. Deswegen habe Evonik die Offerte von BASF mehrfach abgelehnt, führen die Insider weiter aus: Es gebe weiterhin keine Gespräche zwischen beiden Unternehmen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Nach dem Abfluss von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten der Deutschen Bank hat der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel eine Untersuchung gegen das Geldhaus eingeleitet. Dabei geht es um mögliche Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). "Ich führe derzeit eine Untersuchung durch, ob die Deutsche Bank geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen hatte, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten", sagte Roßnagel dem Handelsblatt. Die Bank habe seine Behörde offiziell über den Datenabfluss informiert. Ob dies rechtzeitig geschah, werde nun geprüft. (Handelsblatt)

UNICREDIT/COMMERZBANK - Unicredit-CEO Andrea Orcel sieht sich bei der Commerzbank auf der Ziellinie. Bei einer Veranstaltung der Mailänder Universität Bocconi sagte er, nach der Zustimmung von EZB, EU und der Fed fehle nur noch das Ja der polnischen Bankenaufsicht. Deren grünes Licht, das notwendig ist, weil die Commerzbank die polnische M-Bank kontrolliert, erwartet er noch in diesem Monat. Direkt danach könne man die Commerzbank zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung im ersten Quartal 2027 auffordern. "Dann können wir unsere Vertreter in den Aufsichtsrat schicken, die Kontrolle übernehmen und Einfluss auf die Entscheidungen nehmen." (Börsen-Zeitung)

UNICREDIT/COMMERZBANK - Die Bundesregierung und die italienische Großbank UniCredit haben sich auf die Bedingungen für eine Übernahme der Commerzbank geeinigt. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters nach Gesprächen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel: "Wir haben eine gemeinsame Basis gefunden." Unicredit habe klare Zusagen zum Standort Deutschland und zu den Rechten der Beschäftigten gemacht. Die Commerzbank solle eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen. Einigkeit gebe es auch über einen geordneten Übergang im Aufsichtsrat. Unicredit werde dafür zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, die den deutschen Markt und die Commerzbank gut kennen. Im Gegenzug verzichte die Bundesregierung auf ihre Forderung, zwei Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden zu können. (Reuters)

RAG-STIFTUNG - Im Übernahmekampf um Evonik macht nun ein Rechtsgutachten Druck auf den Großaktionär, die RAG-Stiftung, über das BASF-Angebot zu entscheiden. "In der aktuellen Sondersituation eines möglichen Übernahmeangebots für seine wichtigste Beteiligung Evonik muss das Kuratorium in einen aktiven und intensivierten Dialog mit dem Vorstand eintreten. Voraussetzung einer sachgerechten Beratung ist, dass sich das Kuratorium zu dem Vorstoß der BASF eine eigene Meinung bildet. Ein Aufschub der Beratung kommt aufgrund der aktuellen Sondersituation nicht in Betracht", heißt es in dem Gutachten, das Prof. Ulrich Segna im Auftrag der Kanzlei Linklaters erstellt hat und das der Rheinischen Post vorliegt. Die RAG-Stiftung hält 43 Prozent an Evonik. (Rheinische Post)

MERCEDES - Mercedes gerät in den USA wegen seiner chinesischen Anteilseigner und seiner engen Beziehungen zur Volksrepublik immer mehr unter Druck. Der China-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Dienstag eine überparteiliche Untersuchung zu den Eigentumsverhältnissen sowie den technologischen Partnerschaften und den Geschäftsbeziehungen von Mercedes mit China eingeleitet. Als Grund nennen der republikanische Ausschussvorsitzende John Moolenaar und Ro Khanna als ranghöchster Demokrat im Gremium Bedenken im Hinblick auf "die nationale Sicherheit, die sich aus der zunehmenden Integration des Unternehmens in die chinesische Automobilindustrie ergeben". In einem Brief an Vorstandschef Ola Källenius und den ranghöchsten Mercedes-Manager in Nordamerika, Jason Hoff, der der FAZ vorliegt und der von Moolenaar und Khanna unterzeichnet ist, fordert der Ausschuss weitreichende Auskünfte über die chinesischen Anteilseigner des Autoherstellers und die Verbindungen des Unternehmens in die Volksrepublik. (FAZ)

VONTOBEL - Die deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren kaum gewachsen. Für Vontobel ist das kein Grund zur Zurückhaltung. "Davon spüren wir nichts", sagt Georg Schubiger, Co-CEO der Schweizer Privatbank, im Interview mit der Börsen-Zeitung. In unsicheren Zeiten überlegten viele Kunden eher, einen Teil ihres Vermögens in einer anderen Währung oder einem anderen Wirtschaftsraum anzulegen. Das Potenzial im Mittelstand reiche "für viele Jahre". Kürzlich hat Vontobel eine Filiale in Düsseldorf eröffnet. (Börsen-Zeitung)

GENERAL ATOMICS - Der US-Drohnenhersteller General Atomics will der Luftwaffe seine Kampfdrohne FQ-42A anbieten. "Da die FQ-42A bereits fliegt und produziert wird, haben wir eine solide Grundlage", sagte Konzernchef Neal Blue dem Handelsblatt. Damit könne die Luftwaffe den engen Zeitplan mit geringem Risiko einhalten. Die Bundeswehr plant den Einsatz von mehreren Hundert Jagdbomberdrohnen und will 2029 die ersten Exemplare einsetzen. Im Fall eines Zuschlags verspreche sein Unternehmen der Bundeswehr die volle Souveränität über Sensoren, Nutzlasten und Missionssysteme. Man führe Gespräche mit deutschen Zulieferern, etwa für Strukturbauteile und Fahrwerk. (Handelsblatt)

ENPAL - Die Solarfirma Enpal bereitet sich nach Handelsblatt-Informationen auf ihre bislang größte Finanzierungsrunde vor. Angepeilt ist eine höhere dreistellige Millionensumme. Über 300 Millionen Euro seien denkbar, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen von mehreren Insidern. Die Gründer des Berliner Unternehmens seien im Zuge dessen bereit, einen Teil ihrer Anteile abzugeben. "Es läuft darauf hinaus, dass der neue Investor dann mehr als die Mehrheit hält", sagte ein Insider. Auch andere Gesellschafter spielen nach Handelsblatt-Informationen mit dem Gedanken, ihre Beteiligung zu reduzieren oder ganz zu verkaufen. (Handelsblatt)

GÜNTNER - Für den Kältetechnikspezialisten Güntner Group aus Fürstenfeldbruck bei München werden an diesem Freitag verbindliche Offerten erwartet. Ernsthaft an einer Übernahme interessiert sind nach Informationen aus Finanzkreisen noch die Private-Equity-Firmen Bain Capital, Blackstone und Brookfield. Auch der türkische Mischkonzern Koc dürfte eine Offerte vorlegen. Das 1931 gegründete Unternehmen zog zuvor auch das Interesse von unter anderem Advent, Blackstone, Cinven und KKR auf sich. Bei einem möglichen Deal könnte Güntner mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet werden, hieß es weiter. (Börsen-Zeitung)

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November 19, 2026 00:22 ET (05:22 GMT)

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