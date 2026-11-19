Die Allianz-Aktie hat innerhalb von drei Handelstagen rund -3,3% verloren und notiert inzwischen bei 461,60 €. Geht es nach Barclays, könnte das erst der Anfang sein. Die britische Investmentbank hat ihre Einschätzung für die europäische Versicherungsbranche verschlechtert und sieht die Allianz lediglich bei 385 €. Ausgerechnet die Beliebtheit der defensiven Versicherungsaktien könnte für Anleger nun zum Problem werden. Wie viel Sicherheit bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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