Die Allianz-Aktie hat innerhalb von drei Handelstagen rund -3,3% verloren und notiert inzwischen bei 461,60 €. Geht es nach Barclays, könnte das erst der Anfang sein. Die britische Investmentbank hat ihre Einschätzung für die europäische Versicherungsbranche verschlechtert und sieht die Allianz lediglich bei 385 €. Ausgerechnet die Beliebtheit der defensiven Versicherungsaktien könnte für Anleger nun zum Problem werden. Wie viel Sicherheit bietet ...

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