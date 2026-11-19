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Ein Kenworth Legend SAR und ein Western Star 4800 fahren in Australien dieselbe Steigung hinauf. Beide Lastzüge bringen nach Angaben der Organisatoren jeweils 40 Tonnen auf die Waage. Von außen sehen sie aus wie zwei klassische amerikanische Schwerlaster. Doch im Western Star arbeitet kein Dieselmotor mehr. Im Video holt er den Kenworth ein und zieht an ihm vorbei.

Hinter der Vorführung stehen der südaustralische Nutzfahrzeugspezialist Archer Heavy Equipment und Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626). Sie zeigen einen vorhandenen Lkw, der auf batterieelektrischen Antrieb umgerüstet wurde. Die auffälligste Szene spielt bergauf. Für die Wirtschaftlichkeit im Güterverkehr ist jedoch auch interessant, was bei der Abfahrt passiert.

Der Western Star bleibt, der Antrieb wechselt

Der Western Star ist kein neu entwickelter Elektro-Lkw. Janus ersetzt bei geeigneten Bestandsfahrzeugen unter anderem Dieselmotor, Getriebe und Kraftstoffsystem durch einen elektrischen Antriebsstrang. Das vorhandene Fahrzeug bildet die Grundlage für den Umbau. Für eine Spedition stellt sich damit eine andere Frage als beim Kauf eines neuen E-Lkw: Lohnt es sich, das vorhandene Fahrzeug mit einem anderen Antrieb weiter zu nutzen?

Die Bergfahrt macht diese Option anschaulich. Ein Elektromotor kann schon bei niedriger Drehzahl ein hohes Drehmoment bereitstellen. Wie schnell ein schwerer Lastzug eine Steigung bewältigt, hängt aber auch von der verfügbaren Leistung, der Übersetzung und davon ab, wie lange der Antrieb diese Leistung halten kann.

Der gezeigte Überholvorgang ist deshalb kein Beleg dafür, dass Elektro-Lkw grundsätzlich schneller sind als Diesel. Die beteiligten Unternehmen haben die Vorführung organisiert; der Clip liefert keine standardisierten Messreihen. Er zeigt aber, dass ein umgerüsteter Lastzug auch bei hohem Gesamtgewicht an einer Steigung mithalten kann.

Bergab wird aus dem Motor ein Generator

Bei der Abfahrt erklärt Archer-Geschäftsführer Jared Archer den zweiten Teil der Vorführung. Beim Verzögern kann der Elektromotor als Generator arbeiten. Er bremst das Fahrzeug über den Antrieb und wandelt einen Teil der Energie in Strom um, der in die Batterie zurückfließt. Das Prinzip heißt Rekuperation.

Auch ein Diesel-Lkw kann mit einer Motorbremse oder einem Retarder die Betriebsbremsen entlasten. Der Unterschied liegt darin, was mit der Energie geschieht: Ein Elektroantrieb kann einen Teil davon für die weitere Fahrt speichern.

Wie viel zurückgewonnen wird, hängt unter anderem vom Gefälle, vom Tempo und davon ab, wie viel Ladeleistung die Batterie gerade aufnehmen kann. Ist sie bereits fast voll, kann der Spielraum kleiner sein. Aus der Fahrt lässt sich daher weder eine konkrete Energieersparnis noch eine pauschale Aussage über die Bremsleistung ableiten. Auf einer Strecke mit regelmäßigen Steigungen und Gefällen wäre der Energieverbrauch über die gesamte Tour die aussagekräftigere Kennzahl.

Daimler Truck setzt auf einen anderen Weg zum E-Lkw

In Deutschland zeigt Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) mit dem Mercedes-Benz eActros 600, wie ein von Grund auf für den elektrischen Fernverkehr entwickelter Lastwagen aussieht. Der Hersteller gibt für die Sattelzugmaschine 400 Kilowatt Dauerleistung und 600 Kilowatt Spitzenleistung an. Schon diese Unterscheidung zeigt, warum ein kurzes Überholmanöver und ein langer Anstieg unterschiedliche Anforderungen an den Antrieb stellen.

Für deutsche Speditionen sind beide Ansätze vor allem bei unterschiedlichen Investitionsentscheidungen interessant. Steht ohnehin ein Fahrzeugwechsel an, lässt sich ein neuer E-Lkw auf die geplanten Touren abstimmen. Hat ein Bestandsfahrzeug noch mehrere wirtschaftliche Einsatzjahre vor sich, kann eine Umrüstung eine zusätzliche Option sein. Die australische Vorführung belegt allerdings keine europäische Zulassung für das Janus-System.

Was Flottenbetreiber nach der Vorführung wissen wollen

Ein Flottenbetreiber würde den Western Star auf einer typischen Tour bewerten: mit repräsentativer Ladung, vergleichbaren Fahrzeiten und einer Energiebilanz über Hin- und Rückfahrt. Hinzu kommen die nutzbare Zuladung sowie die Zeit und Kosten für Laden oder Batteriewechsel. Denn eine schnellere Bergfahrt spart wenig, wenn der Lastwagen später länger steht oder die Strecke nicht zuverlässig in den Schichtplan passt.

Fazit

Der Überholvorgang ist der Hingucker. Die größere Frage für Janus lautet, ob sich geeignete Diesel-Lkw so umrüsten lassen, dass sie auf den täglichen Touren ihrer Betreiber zuverlässig arbeiten und wirtschaftlich bleiben. Der Western Star macht dieses Angebot greifbar: Die Spedition behält das vorhandene Fahrzeug und erhält einen elektrischen Antrieb, der auch beim Verzögern einen Teil der Energie zurückgewinnen kann.

Die Vorführung liefert dafür einen anschaulichen Einstieg, aber keine vollständige Kostenrechnung. Für Anleger wären vergleichbare Verbrauchsdaten über ganze Touren, Angaben zur Verfügbarkeit im Schichtbetrieb und Rückmeldungen von Flottenkunden die nächsten aussagekräftigen Belege. Gerade neben einem etablierten Neufahrzeugangebot wie dem von Daimler Truck liegt darin die Chance für Janus: Wenn der vorhandene Lkw noch wirtschaftlich genutzt werden kann, muss eine Spedition bei der Elektrifizierung nicht zwangsläufig das ganze Fahrzeug ersetzen. Ob sich dieser Vorteil auszahlt, entscheidet sich im wiederholten Einsatz.

Quellen

Janus Electric und Archer Heavy Equipment: Electric vs Diesel Highway Hill Climb, Videovorführung.

https://www.youtube.com/watch?v=zvf8FaiWFnA

Mercedes-Benz Trucks Deutschland: eActros, technische Daten.

https://www.mercedes-benz-trucks.com/de/de/trucks/eactros.html

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Janus Electric

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

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