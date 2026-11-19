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Ein Kenworth Legend SAR und ein Western Star 4800 fahren in Australien dieselbe Steigung hinauf. Beide Lastzüge bringen nach Angaben der Organisatoren jeweils 40 Tonnen auf die Waage. Von außen sehen sie aus wie zwei klassische amerikanische Schwerlaster. Doch im Western Star arbeitet kein Dieselmotor mehr. Im Video holt er den Kenworth ein und zieht an ihm vorbei.
Hinter der Vorführung stehen der südaustralische Nutzfahrzeugspezialist Archer Heavy Equipment und Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626). Sie zeigen einen vorhandenen Lkw, der auf batterieelektrischen Antrieb umgerüstet wurde. Die auffälligste Szene spielt bergauf. Für die Wirtschaftlichkeit im Güterverkehr ist jedoch auch interessant, was bei der Abfahrt passiert.
Der Western Star bleibt, der Antrieb wechselt
Der Western Star ist kein neu entwickelter Elektro-Lkw. Janus ersetzt bei geeigneten Bestandsfahrzeugen unter anderem Dieselmotor, Getriebe und Kraftstoffsystem durch einen elektrischen Antriebsstrang. Das vorhandene Fahrzeug bildet die Grundlage für den Umbau. Für eine Spedition stellt sich damit eine andere Frage als beim Kauf eines neuen E-Lkw: Lohnt es sich, das vorhandene Fahrzeug mit einem anderen Antrieb weiter zu nutzen?
Die Bergfahrt macht diese Option anschaulich. Ein Elektromotor kann schon bei niedriger Drehzahl ein hohes Drehmoment bereitstellen. Wie schnell ein schwerer Lastzug eine Steigung bewältigt, hängt aber auch von der verfügbaren Leistung, der Übersetzung und davon ab, wie lange der Antrieb diese Leistung halten kann.
Der gezeigte Überholvorgang ist deshalb kein Beleg dafür, dass Elektro-Lkw grundsätzlich schneller sind als Diesel. Die beteiligten Unternehmen haben die Vorführung organisiert; der Clip liefert keine standardisierten Messreihen. Er zeigt aber, dass ein umgerüsteter Lastzug auch bei hohem Gesamtgewicht an einer Steigung mithalten kann.
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