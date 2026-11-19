Das schärfste Thema im neuseeländischen Wahlkampf: Die inländische Gasproduktion. Der Ausgang der Wahlen: Auch nach Wochen noch in der Schwebe. Sicher abzusehen: Der Gasmangel im Land - und die Gewinner, die er hervorbringt.

Monumental Energy (ISIN: CA61534D1087, WKN: A3EYZW) arbeitet mit Hochdruck am Ausbau seiner Öl- und Gasproduktion in Neuseeland. Im August konnte das Unternehmen vermelden, dass das gemeinsame Angebot mit der privaten neuseeländischen Gesellschaft 3TCF und New Zealand Energy Corp. für die Explorationslizenz PEP 61554 über das Tirua-Point-Areal im nördlichen Taranaki-Becken durch die Behörden akzeptiert wurde.

Das etwa 250 km² große Gebiet umfasst Onshore- und Offshore-Anteile und enthält zwei bereits identifizierte Gas-Kondensat-Prospekte. Bei Erteilung der Lizenz soll Monumental eine Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent halten. Der Antrag war ohne konkurrierende Gebote durch das Verfahren gegangen und befindet sich seither in der behördlichen Prüfung.

Monumental Energy will knappen neuseeländischen Gasmarkt bedienen

Im September konkretisierte das Unternehmen die technischen Arbeiten am Mauku-Block innerhalb des Tirua-Areals. Die Neuinterpretation der Daten hat ein konkretes Zielgebiet definiert. Mauku Northeast ist ein noch nicht angebohrtes Gas-Kondensat-Ziel in der Mangahewa-Formation. Das Gebiet weist ein Potenzial von rund 200 Petajoule auf und liegt strukturell höher als die Bohrung Mauku-1, die 2013 rund 140 Meter Netto-Reservoir durchteufte. Das Ziel liegt in relativ geringer Tiefe von etwa 2.000 Metern. Darunter befindet sich ein Teil des deutlich größeren Mangatoa-Prospekts in der Taniwha-Formation mit einem Potenzial von über 1.000 Petajoule.

Im Oktober erklärte Monumental Energy die Absicht, gemeinsam mit Jetex Energy als Betreiber sowie NZEC und 3TCF eine Beteiligung am Onshore-Maata-Ölfeld (PEP 60742) zu erwerben. Das Potenzial wird auf über zehn Millionen Barrel Öl plus Begleitgas geschätzt. Der Bohrstart ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Mit ihren Projekten könnten Unternehmen wie Monumental Energy zur Entlastung des angespannten neuseeländischen Energiemarkts beitragen. Die künftige Rolle der heimischen Öl- und Gasförderung war zugleich ein zentraler Streitpunkt im Wahlkampf.

Neuseelands Gasversorgung wartet auf politische Weichenstellung

Die Parlamentswahl am 7. November indes hat bislang kein klares Ergebnis hervorgebracht. Die konservative National Party von Premierminister Christopher Luxon (42 Sitze) und die oppositionelle Labour Party unter Chris Hipkins (36 Sitze) landeten jeweils knapp unter 30 Prozent.

Die Regierungsbildung wird nun maßgeblich durch die erstmals über die 5-Prozent-Hürde gewählte Opportunity Party sowie rund 400.000 Sonder- und Auslandsstimmen (14 % aller Stimmen) bestimmt, deren amtliches Endergebnis erst am 27. November 2026 erwartet wird.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Die inländische Produktion sinkt schneller als erwartet, die Reserven sind nach dem 2018 verhängten Explorationsverbot (das erst 2025 wieder gekippt wurde) massiv geschrumpft. Bei niedrigen Wasserständen in den Stauseen drohen im Winter regelmäßig Stromengpässe und Industrieabschaltungen.

Das Angebot droht, sich weiter zu verknappen: OMV, der Betreiber des Gasfelds Maui, hat mitgeteilt, dass die Förderung dort bis Ende 2026 eingestellt wird.

Die amtierende Regierung hatte Ausschreibungen für ein schwimmendes LNG-Importterminal am Port Taranaki gestartet, vor der Wahl jedoch bewusst keinen Vertrag mehr unterzeichnet. Eine mögliche Inbetriebnahme käme frühestens 2028.

In der Zwischenzeit dominieren Notlösungen. So wird ein Kohlevorrat in Huntly herangezogen. Die Regierung hat außerdem eine Winter-Energieversorgungsverpflichtung (Winter Energy Reliability Obligation) geprüft, die große Abnehmer und Erzeuger zur Sicherstellung einer Reserveversorgung verpflichtet.

Zudem wurde ein Darlehensprogramm für Unternehmen eingeführt, die jährlich mindestens 1.000 GJ Gas verbrauchen. Bis zu 50 Mio. NZD sind pro Kreditnehmer möglich. Der Staat garantiert 80 % jedes Darlehens und unterstützt Kredite in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden NZD. Das Programm läuft bis 2029.

Labour will im Fall der Regierungsübernahme bestehende Lizenzen achten

Vom endgültigen Wahlausgang und der Regierungsbildung dürfte abhängen, wie es mit der Öl- und Gasförderung und der Exploration im Land weitergeht. Die bisherigen Regierungsparteien National, ACT und NZ First sprechen sich für Gas aus. Die Labour-Partei dagegen, die das Verbot eingeführt hatte, will es im Fall einer Regierungsübernahme wieder einsetzen.

Dann allerdings sollen bereits erteilte Genehmigungen weiterhin gelten. Die Labour-Partei lehnt auch das LNG-Terminal ab. Wie die Energieversorgung stattdessen aussehen soll, ist unklar. Im Raum steht unter anderem ein 160 Mio. NZD schweres, vierjähriges Programm für Solaranlagen und Batteriespeicher in Privathaushalten und Gemeinden.

Monumental Energy sieht sich mit seinen Vorhaben in diesem Marktumfeld gut positioniert. CEO Maximilian Sali sagte im Oktober zu den Maata-Beteiligungsplänen: "Die geplante Beteiligung ist ein bedeutender Schritt, um unsere Position in einem äußerst profitablen Ölmarkt mit vielversprechender Zukunftsperspektive zu stärken."

Bevor die vier Parteien die Lizenz für das Ölfeld Maata erwerben und betreiben können, müssen sie ein Joint-Venture- und Betriebsabkommen abschließen, die Eigentumsanteile und den Kapitalbedarf festlegen, alle erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange sowie alle weiteren behördlichen Genehmigungen in Neuseeland einholen. Derzeit warten die Parteien auf die Prüfung und Genehmigung der aktualisierten Betriebsgenehmigung für das Ölfeld Maata durch die neuseeländische Erdöl- und Mineralienbehörde.

Die Aktie tendiert seit Juni seitwärts. Gelingt ein deutlicher Ausbau der Öl- und Gasproduktion, kann diese in den kommenden Jahren absehbar zu Höchstpreisen am Markt platziert werden. Dies sollte auch dem Aktienkurs neuen Schwung verleihen können.

Weitere Informationen zu Monumental Energy finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/monumental-energy-corp/

Unternehmen: Monumental Energy Corp

TSXV: MNRG

WKN: A3EYZW

ISIN: CA61534D1087

Webseite: www.monumental.energy

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