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Novelis investiert in Abwärme-Rückgewinnung zur Stromversorgung des Novelis Recyclingwerkes in Nachterstedt



19.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Das Energieprojekt soll etwa 15 Prozent des jährlichen Strombedarfs von Europas's größtem Aluminium-Recyclingwerk decken und jährlich rund 3.000 Tonnen CO2e-Emissionen einsparen NACHTERSTEDT, Deutschland , 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Novelis Inc., führender Anbieter nachhaltiger Aluminiumlösungen und weltweit führend im Walzen und Recycling von Aluminium, hat in seinem Recyclingwerk in Nachterstedt ein neues System zur Energiegewinnung in Betrieb genommen. Die Investition in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro dient dazu, Abwärme aus den Recyclingprozessen in Strom für die eigenen Produktionsprozesse umzuwandeln. Damit stärkt das Unternehmen seine Energie- und Prozesseffizienz und unterstützt die "Novelis 3x30"-Vision. Bis Ende 2030 will das Unternehmen gezielt die Kreislaufwirtschaft für Aluminium weiter vorantreiben und den CO2e-Fußabdruck seiner Aluminiumwalzprodukte und Betriebsabläufe reduzieren. "Die hohe technische Kompetenz und Umsetzungsstärke unserer Teams sind entscheidend dafür, dass Investitionen wie diese zu konkreten Verbesserungen in unseren Produktionsprozessen führen", betont Folker Ohle, Senior Vice President Operations bei Novelis in Europa. "Indem wir Energie zurückgewinnen, die bislang ungenutzt blieb, und die dafür notwendigen Lösungen erfolgreich in einen komplexen Recyclingprozess integrieren, steigern wir die Prozess- und Energieeffizienz des Werks und reduzieren gleichzeitig die CO2-Emissionen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu unseren Novelis 3x30-Zielen." Das System nutzt Abwärme, die bei der thermischen Reinigung von Aluminiumschrotten entsteht - einem Schritt im Recyclingprozess, bei dem Lacke und andere organische Anhaftungen wie Papier, Lebensmittelreste vom Aluminiumschrott entfernt werden, bevor dieser eingeschmolzen wird. Beim Entfernen dieser Verunreinigungen wird zusätzliche Energie frei. Durch die Nutzung der Prozesswärme lassen sich, nach aktueller Berechnung, abhängig von Betriebsstunden und den zugrunde gelegten Emissionsfaktoren, jährlich etwa 8,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspricht etwa 15 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Werks. Die produktive Nutzung der als Prozesswärme erzeugten Energie soll die Energieeffizienz verbessern, die Abhängigkeit von extern bezogenem Strom verringern und jährlich schätzungsweise 3.000 Tonnen CO2e-Emissionen vermeiden. Als größtes Aluminium-Recyclingwerk Europas ist der Novelis Standort Nachterstedt in der Lage, jährlich etwa 400.000 Tonnen Aluminiumschrotte zu recyceln. Das Werk spielt eine wichtige Rolle in der Kreislaufstrategie von Novelis, indem es recyceltes Aluminium in die Wertschöpfungskette für neue, hochwertige Aluminium-Produkte zurückführt. Über Novelis Novelis Inc. wird von seinem Ziel angetrieben, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind weltweit führend in der Fertigung von innovativen Aluminiumprodukten und im Aluminium-Recycling. Unser Bestreben ist es, der weltweit führende Anbieter für kohlenstoffarme, nachhaltige Aluminiumlösungen zu sein und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Für dieses Ziel kooperieren wir mit unseren Lieferanten und Kunden aus der Automobilindustrie, der Getränkedosenfertigung, der Luftfahrt und den Industrien vieler Spezialprodukte in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika. Novelis erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Nettoumsatz von 18,4 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, einem führenden Unternehmen für Aluminium und Kupfer. Hindalco führt die Metallsparte der Aditya Birla Group an, einem multinationalen Mischkonzern mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf novelis.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, mit denen die Absichten, Erwartungen und Vorhersagen von Novelis beschrieben werden, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze enthalten. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind die Erwartungen, dass das System jährlich rund 8,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, damit rund 15 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Werks Nachterstedt decken und jährlich rund 3.000 Tonnen CO2e-Emissionen vermeiden wird. Dazu zählen auch die Ziele von Novelis, den durchschnittlichen Recyclinganteil seiner Produkte bis Ende 2030 auf 75 Prozent zu erhöhen und die Emissionsintensität auf weniger als drei Tonnen CO2e pro ausgelieferter Tonne Aluminiumwalzprodukte zu reduzieren. Novelis weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund ihrer Art mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Wir haben nicht die Absicht und weisen jede Verpflichtung von uns, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig zu aktualisieren. Wichtige Risikofaktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Risk Factors" im bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Form 10-K von Novelis sowie in nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten aufgeführt. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/novelis-investiert-in-abwarme-ruckgewinnung-zur-stromversorgung-des-novelis-recyclingwerkes-in-nachterstedt-302942899.html



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