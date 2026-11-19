Anzeige / Werbung

Ein deutscher Motorenhersteller, dem Permanentmagnete fehlen, kann mit einer zusätzlichen Tonne Erz zunächst wenig anfangen. Selbst getrennte Seltenerdoxide helfen ihm nur, wenn ein Zulieferer daraus das benötigte Magnetmaterial herstellen kann. Genau darin liegt die praktische Frage hinter dem Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz, kritische Rohstoffe auf EU-Ebene zu bevorraten: Was muss im Lager liegen, damit eine Fabrik bei einer Lieferunterbrechung weiterarbeiten kann?

Merz brachte den Vorschlag am 5. November auf einer Wirtschaftskonferenz in Berlin vor. Er stellte die Bevorratung neben zwei weitere Aufgaben: Bezugsquellen breiter aufzustellen und Recycling zu stärken. Eine europäische Reserve mit festgelegten Mengen und Lieferanten ist damit noch nicht beschlossen. Die Debatte ist für Anleger dennoch interessant, weil sie den Blick vom Rohstoffvorkommen auf den tatsächlichen Bedarf der Industrie lenkt.

Die richtige Reserve hängt vom Engpass ab

Bei Seltenen Erden kommen mehrere Lagerstufen infrage. Ein gemischtes Karbonat kann für eine Trennanlage ein geeignetes Ausgangsmaterial sein. Getrennte Oxide können den nächsten Verarbeitungsschritt absichern. Fertige Magnete könnten einem Hersteller unmittelbar helfen, sofern sie zu seinen Bauteilen und technischen Vorgaben passen.

Jede Variante löst ein anderes Problem. Wer ein Zwischenprodukt lagert, braucht im Krisenfall Zugang zu Anlagen, die es weiterverarbeiten können. Wer fertige Magnete einlagert, muss genauer wissen, welche Bauformen und Eigenschaften die Industrie später benötigt. Für eine wirksame Reserve wäre daher zuerst zu klären, wo eine Unterbrechung die größten Folgen hätte und welche Unternehmen das Material dann einsetzen könnten.

Für deutsche Autozulieferer und Maschinenbauer zählt dabei auch die Zeit. Ein neuer Werkstoff muss unter Umständen geprüft und für die Produktion freigegeben werden. Eine Reserve entfaltet ihren Nutzen am schnellsten, wenn das gelagerte Material bereits für den vorgesehenen Einsatz qualifiziert ist.

Estland zeigt, warum Lager und Fabriken zusammen gedacht werden müssen

Ein Beispiel für die industrielle Seite liefert Neo Performance Materials (ISIN: CA64046G1063). Das Unternehmen wurde im Oktober für bis zu 126 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds ausgewählt. Sein Projekt in Estland soll zusätzliche Kapazitäten für die Trennung Seltener Erden, die Herstellung von Metallen und die Magnetfertigung schaffen. Vorgesehen sind bis zu 3.000 Tonnen zusätzliche jährliche Magnetkapazität. Die endgültige Fördervereinbarung und die Investitionsentscheidungen stehen noch aus.

Eine Anlage dieser Art erweitert potenziell die Auswahl dessen, was Europa sinnvoll bevorraten könnte. Wenn geeignete Verarbeitungskapazitäten vorhanden sind, kann auch ein Zwischenprodukt zur Versorgungssicherheit beitragen. Umgekehrt braucht eine neue Anlage verlässliche Bezugsquellen, damit sie im Normalbetrieb ausgelastet ist und bei Störungen weiterproduzieren kann.

Was neue Rohstoffprojekte beitragen könnten

Hier liegt die Verbindung zu St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8). Das australische Unternehmen entwickelt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais das Projekt Araxá mit Seltenen Erden und Niob. Die ausgewiesene Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid, bei einem Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden.

St George prüft, ob sich getrennte Konzentrate für beide Rohstoffgruppen und in weiterer Folge ein gemischtes Seltene-Erden-Karbonat herstellen lassen. Für einen potenziellen Verarbeiter wären die Zusammensetzung, die Qualität und die lieferbaren Mengen dieses Zwischenprodukts ausschlaggebend. Eine Verbindung zu Neos Projekt oder einer künftigen EU-Reserve ist aus diesen Arbeiten nicht abzuleiten.

Für Anleger ergibt sich daraus trotzdem ein konkreter Maßstab: Ein Projekt gewinnt an Relevanz, wenn sich zeigen lässt, welches Problem es für einen Abnehmer lösen kann. Bei Araxá wäre das zunächst die Frage, ob aus der Ressource ein Zwischenprodukt entsteht, das zu den Anforderungen eines Verarbeiters passt. Die Größe der Lagerstätte allein beantwortet sie nicht.

Fazit

Merz hat mit dem Vorschlag einer europäischen Rohstoffreserve eine Frage aufgeworfen, die über den Einkauf zusätzlicher Mengen hinausgeht. Eine Reserve kann Zeit verschaffen. Wie viel sie der Industrie bringt, hängt davon ab, welche Materialien verfügbar sind, wer sie weiterverarbeiten kann und ob sie für den vorgesehenen Einsatz qualifiziert sind.

Für St George liegt die Chance auf der Seite der längerfristigen Versorgung. Araxá könnte eine zusätzliche Quelle für Seltene Erden und Niob werden, wenn Aufbereitung, Wirtschaftlichkeit und Produktqualität überzeugen. Bis dahin bleiben Pilotarbeiten, Genehmigungen und Finanzierung die entscheidenden Schritte. Für Anleger lohnt es sich, dieselbe Frage an das Projekt zu stellen wie an eine europäische Reserve: Wer kann das Material in der Form nutzen, in der es tatsächlich geliefert würde?

Quellen

Reuters: "Europe must stockpile critical raw materials, Germany's Merz says", 5. November 2026. www.reuters.com

https://www.reuters.com/world/china/europe-must-stockpile-critical-raw-materials-germanys-merz-says-2026-11-05/

Neo Performance Materials: "Neo's European Integrated Magnet Project Selected for €126 Million Grant Under EU Innovation Fund", 19. Oktober 2026. www.neomaterials.com

https://www.neomaterials.com/neos-european-integrated-magnet-project-selected-for-e126-million-grant-under-eu-innovation-fund/

St George Mining: "Quarterly Activities and Cashflow Report", 30. Oktober 2026. www.stgm.com.au

https://www.stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Merz will Rohstoffreserven: Was sollte Europa auf Lager legen? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,CA64046G1063