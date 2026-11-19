Frankfurt am Main (ots) -- 31 Prozent der Unternehmen aus dem Bauhauptgewerbe klagen über fehlendes qualifiziertes Personal- Über alle Branchen hinweg melden 23 Prozent der Unternehmen einen Mangel von Fachkräften- Aufschwung kommt langsam in der Industrie an, dort steigt der FachkräftemangelDer Fachkräftemangel trifft die deutschen Unternehmen unterschiedlich stark. Besonders das Bauhauptgewerbe sucht nach qualifiziertem Personal. Im Oktober gaben fast 31 Prozent der Unternehmen aus dieser Branche an, dass ihre Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert wird. Ein Jahr zuvor waren es sogar 32 Prozent.Baubetriebe verzeichnen einen starken Zuwachs an staatlichen Aufträgen für Projekte, die mit dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität finanziert werden. Der Fachkräftemangel ist ein bedeutendes Hemmnis für die Umsetzung der Bauvorhaben.Im Verarbeitenden Gewerbe klagten im Oktober 19,6 Prozent der Unternehmen über Fachkräftemangel, 2,5 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Der Konjunkturaufschwung macht sich hier bemerkbar. Die Unternehmen stellen wieder mehr ein - und suchen daher auch wieder vermehrt und oft erfolglos Fachkräfte. Besonders Hersteller von Getränken meldeten fehlendes qualifiziertes Personal (34,7 Prozent), zudem Produzenten von Papier- und Pappprodukten (37,8 Prozent) sowie von elektrischen Ausrüstungen (21,3 Prozent).Bei den Dienstleistungsunternehmen sahen sich 24,7 Prozent der Befragten von Fachkräftemangel betroffen. Von den Rechts- und Steuerberatern sowie Wirtschaftsprüfern, Unternehmen des Straßen- und Schienenverkehrs sowie der Gebäude- und Gartenbetreuung wurden jeweils über 40 Prozent durch Fachkräftemangel behindert. In der Gastronomie, in Architektur- und Ingenieurbüros und in der Lagerei waren es über 30 Prozent.Über alle Wirtschaftsbereiche hinweg gaben zu Beginn des vierten Quartals 23 Prozent der Unternehmen an, von Fachkräftemangel betroffen zu sein. Im langfristigen Vergleich ist das immer noch ein recht hoher Wert. Die Zahl blieb damit im Jahresverlauf nahezu unverändert - im Vergleich zum Oktober 2025 gab es einen Rückgang um 3,0 Prozentpunkte. Ein Rekordwert wurde im Sommer 2022 mit knapp 50 Prozent der Unternehmen erreicht."Es gibt in Deutschland etwa 4,6 Millionen Arbeitsuchende und eine stille Reserve von 1,3 Millionen erwerbsfähigen Personen, die dem Arbeitsmarkt zeitnah zur Verfügung stehen könnte. Demgegenüber stehen etwa 1 Million offene Stellen. Die Ursachen für Besetzungsschwierigkeiten liegen somit nicht an einer zu geringen Zahl der Köpfe", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Die Hauptursachen des Fachkräftemangels liegen vielmehr in fehlenden Qualifikationen und darin, dass viele Arbeitsuchende nur eingeschränkt regional mobil sind."Den KfW-ifo-Fachkräftebarometer finden Sie unter: KfW-ifo-Fachkräftebarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Fachkr%C3%A4ftebarometer/)Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.pressemitteilung.na.na.journalisten.na)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,Tel.: +49 69 7431 41336nina.luttmer@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6393627