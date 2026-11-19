NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Hold" belassen. Dass der Pharmakonzern seine Prognosen für die drei wichtigen Medikamente Kesimpta (MS), Scemblix (Blutkrebs) und den Cholesterinsenker Lewvio nach oben korrigiert habe, stärke den Wachstumspfad von Novartis spürbar und verringere zudem die Risiken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Dennoch hänge die langfristige Perspektive weiterhin maßgeblich von Produkten ab, bei denen spezifische Fragen noch offen seien./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: CH0012005267





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