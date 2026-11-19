FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 72 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Tech-Beteiligungsgesellschaft habe schon signalisiert, dass das Jahr eines der Investitionen sein werde, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Prosus agiere mit iFood in einem sehr umkämpften brasilianischen Essensliefermarkt und investiere, umn die Marktführerschaft zu halten./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET



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