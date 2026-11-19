Mitteilung der Circus SE: Circus bringt autonome Robotik in die Klinikverpflegung; Start mit der Schön Klinik Gruppe Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein Physical-AI-Unternehmen, das KI-Robotik für die autonome Mahlzeitenproduktion entwickelt, hat ihre CA-1-Robotertechnologie erfolgreich in der Klinikversorgung gestartet. Als Launch-Kunde in diesem Sektor bietet die Schön Klinik Gruppe nun Patienten, medizinischen Teams und Besuchern autonom produzierte, frische Mahlzeiten als Angebot vor Ort an. Der Start erfolgte an der Schön Klinik München Harlaching, einer international renommierten Fachklinik für Orthopädie, FIFA Medical Centre of Excellence und medizinisches Zentrum des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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