Anthropic-IPO - Wer profitiert!
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|Börsendebüt: Anthropic geht an die Börse und setzt neue Rekordmarke
|Mit einem Aktienangebot von rund 81 Mrd. USD geht Anthropic an die Nasdaq. Anleger setzen auf das Wachstum seines KI-Assistenten Claude. Der Rekord-Börsengang wirft Fragen nach hohen Rechenkosten, der...
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