Cottbus (ots) -Für die künftige Fernwärmeversorgung von Cottbus plant Sweco im Auftrag der Stadtwerke Cottbus GmbH eine Seewasserwärmepumpenanlage mit rund 35 Megawatt (MW) thermischer Leistung am Standort des Heizkraftwerks Cottbus. Die Anlage soll Wärme aus dem Cottbuser Ostsee nutzbar machen und in die bestehenden Erzeugungsanlagen sowie das kommunale Fernwärmenetz integriert werden. Perspektivisch soll sie einen bedeutenden Teil des Wärmebedarfs im Netz der Stadtwerke decken.Technische Planung für Großwärmepumpe und FernwärmenetzSweco übernimmt die Fachplanung für die Leistungsphasen 1 bis 9 - von der Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfs- sowie Genehmigungsplanung über die Ausführungsplanung und Vergabe bis zur Bauüberwachung und Objektbetreuung. Zum Auftrag gehören die Planung von Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, Wärmeversorgungs- und lufttechnischen Anlagen, nutzungsspezifischen und verfahrenstechnischen Anlagen sowie Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken. Im Mittelpunkt stehen die energieeffiziente, hydraulische und automatisierungstechnische Einbindung der Großwärmepumpe in das Heizkraftwerk und Fernwärmenetz."Die Planung der Seewasserwärmepumpe verbindet anspruchsvolle Verfahrenstechnik, technische Gebäudeausrüstung und Automatisierung mit den Anforderungen eines bestehenden Fernwärmesystems. Unser Ziel ist eine technisch belastbare Lösung für die Integration der Anlage in die Wärmeversorgung von Cottbus", sagt Hakan Babac, Teamleiter Energie bei Sweco in Berlin.Erneuerbare Wärme als Baustein der Cottbuser WärmewendeWärmepumpen (https://www.sweco-gmbh.de/unsere-leistungen/wasser-energie-industrie/energietechnik/grosswaermepumpen/)nutzen meist Umweltwärme aus Luft, Erdreich oder Grundwasser. Oberflächengewässer werden in Deutschland bislang vergleichsweise selten als Wärmequelle eingesetzt. Die geplante Anlage soll die Wärme des Cottbuser Ostsees für das Fernwärmenetz erschließen. Vergleichbare Anwendungen bestehen bereits unter anderem in der Schweiz und in Skandinavien, jedoch häufig in kleinerem Maßstab.Mit der Nutzung von Seewasser als Wärmequelle schaffen die Stadtwerke Cottbus eine erste erneuerbare Erzeugungsoption für die Fernwärmeversorgung gemäß ihrem aktuellen Transformationsplan. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Fördermittelbereitstellung, erforderlicher Genehmigungen der EU sowie weiterer Prüfungen und Risikoabschätzungen.Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Mit dem kollektiven Wissen unserer 23.000 Architekt*innen, Ingenieur*innen und anderer Expert*innen arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden daran, den grünen Wandel zu unterstützen, das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 2,9 Mrd. EUR in 2025. Das Unternehmen ist im Nasdaq Stockholm gelistet.www.sweco-gmbh.dePressekontakt:Katrin ZeuschnerCommunications DirectorE-Mail: marketing@sweco-gmbh.deOriginal-Content von: Sweco GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181269/6394090