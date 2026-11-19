Die aus der deutschen App Wunderlist hervorgegangene Microsoft-Anwendung To Do war wegen ihrer simplen und nutzungsfreundlichen Oberfläche beliebt. Wer ein privates Konto hat, wird sich jetzt eine neue Lösung suchen müssen. Microsoft übernahm im Jahr 2015 das Berliner Unternehmen 6Wunderkinder, das die Organisations-App Wunderlist entwickelt hat. Wie das Wall Street Journal damals berichtete, soll die Kaufsumme zwischen 100 und 200 Millionen Dollar ...

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