Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX am Donnerstag auf "Outperform" bestätigt und das Kursziel bei 268 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Harned bezeichnet den von Elon Musk geplanten Aufbau terrestrischer KI-Kapazitäten als keineswegs abwegig. Gelingt es SpaceX, für die neu geschaffenen Rechenkapazitäten einen Preis von 50 US-Dollar pro Watt zu erzielen, könnte sich die Investition nach Einschätzung des Analysten in weniger als zwölf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de