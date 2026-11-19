Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX am Donnerstag auf "Outperform" bestätigt und das Kursziel bei 268 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Harned bezeichnet den von Elon Musk geplanten Aufbau terrestrischer KI-Kapazitäten als keineswegs abwegig. Gelingt es SpaceX, für die neu geschaffenen Rechenkapazitäten einen Preis von 50 US-Dollar pro Watt zu erzielen, könnte sich die Investition nach Einschätzung des Analysten in weniger als zwölf ...

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